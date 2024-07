EA Sports FC 25 poliert den Karrieremodus auf - Das ist neu, das ändert sich

In EA Sports FC 25 wird der Karrieremodus verbessert.

Am 27. September 2024 bringt Electronic Arts mit EA Sports FC 25 den zweiten Teil der Fußballsimulation seit der Trennung von der FIFA-Lizenz heraus. Während FC 24 sich noch sehr nach einem FIFA mit neuem Namen anfühlte, sollen mit FC 25 endlich nennenswerte Neuerungen Einzug halten – was besonders den Karrieremodus aufmischt.

Welche wichtigen Änderungen es gibt und wie sie sich auf den Karrieremodus für Profis und Manager*innen auswirken, fassen wir hier einmal zusammen.

Wir können als All-Stars oder mit einer 'Origin Story' in die Karriere starten

Origins Stories: Wollen wir als Profi in die Karriere starten, können wir uns entweder ein*e reale*n Spieler*innen aus den aktuellen Ligen herauspicken, oder wir erstellen selbst einen Charakter. Diesem können wir ganz neu eine Hintergrundgeschichte verpassen, wodurch sich die Karriere individueller anfühlen soll. Die 'Origin Story' wird vor Karrierebeginn gewählt, zum Release soll es vier Stück zu Auswahl geben.

Als Icon spielen: Oder aber wir schnappen uns einen Icon, also einen mittlerweile nicht mehr aktiven All-Star, und schlüpfen in seine jüngere Version, um in der gegenwärtigen Saison seine Karriere in ganz anderen Vereinen neu zu definieren. Das ist wahrlich nicht realistisch, aber es klingt dennoch spannend, als eigentliche Berühmtheit einen ganz neuen Weg zu gehen.

Als Icons stehen folgende Spieler*innen zur Wahl:

Andrea Pirlo (Mittelfeld, Italien)

Ruud van Nistelrooy (Sturm, Niederlande)

Kelly Smith (Sturm, England)

Thierry Henry (Sturm, Frankreich)

David Beckham (Mittelfeld, England) - Pre-Order-Bonus

Zinedine Zidane (Mittelfeld, Frankreich) - Pre-Order-Bonus

Ronaldo "R9" (Stürmer, Brasilien) - Pre-Order-Bonus

Gianluigi Buffon, Aitana Bonmatí, Jude Bellingham, Zinedine Zidane und David Beckham (v.l.n.r.).

Nicht alle All-Stars sind allerdings für jede*n verfügbar, manche sind lediglich als Vorbestellerbonus spielbar. Ob sich das irgendwann ändert, ist unklar. Es sollen aber weitere ikonische Spieler*innen folgen, eventuell als Teil des neuen Season Pass.

Frauenfußball

Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, aber in EA Sports FC ist vermehrt von Spielerinnen die Rede. Denn jetzt ist der Frauenfußball nicht nur in Ultimate Team vertreten, sondern auch im Karrieremodus. Insgesamt gibt es fünf große Frauenliegen und die Women’s Champions League:

Barclays Women’s Super League

D1 FFF

Google Pixel Frauen Bundesliga

Liga F

NWSL

Laut EA soll es zwischen den Karrieren beim Frauen- und Männerfußball keine Unterschiede geben, außer was die Finanzen angeht. Die Gehälter und das Budget wurden an das reale Vorbild angeglichen und fallen damit niedriger aus.

Übrigens können wir als Trainer auch zwischen Männer- und Frauenteam wechseln.

Training und Scouting im Rush-Modus

Das Scouting und Training von Nachwuchsspieler*innen nimmt in EA Sports FC 25 eine stärkere Bedeutung ein. In Verbindung mit dem ebenfalls neuen Rush-Modus, in dem 5vs5 auf einem Kleinfeld gespielt wird, dient dieser auch dazu, junge Talente zu fördern und zu finden.

Alle zwei Monate findet etwa ein Jugendturnier statt, das unserem Nachwuchs wichtige Erfahrung liefert. Spielen können wie sie dabei mit ihren aktuellen Gesamtwerten, oder aber ihrem Potenzial, um herauszufinden, wo die Reise mit dem Nachwuchs hingehen könnte – der ganz nebenbei auch jünger aussieht, um noch mehr Realismus abzubilden.

Die neuen Talente können dabei nicht nur trainiert, sondern auch 90 weiteren Ländern gescoutet werden, was in Summe 160 Länder macht.

Den ersten Trailer zu FC 25 seht ihr hier:

2:06 EA Sports FC 25 endlich offiziell enthüllt - Hier ist der erste Trailer

'Live Start Points' ermöglichen flexible Saison-Einstiege

Statt wie gewohnt immer zu Beginn einer Saison in die Karriere zu starten, ermöglichen uns sogenannte "Live Start Points" auch einen Einstieg zu anderen Zeitpunkten:

Saison-Beginn

Bestimmte Woche einer bereits real gespielten Saison

von EA ausgewählte Momente, "Snapshots" denkwürdige Momente, Happy Ends ermöglichen

Diese Funktion steht uns allerdings nur in 11 Ligen offen, da EA die realen Geschehnisse der Saison ins Spiel überträgt. Dazu zählt nicht nur die aktuelle Tabellenplatzierung, sondern auch Transfers, die Form der Spieler*innen, Verletzungen und Sperren. So können wir etwa vor einem realen entscheidenden Spiel in die Karriere starten und das Ergebnis beeinflussen.

Die Live Start Points stehen nicht zum Release bereit und werden keine vergangenen Saisons wie die von 2023/2024 unterstützen.

'FC IQ' für mehr Taktik und Rollendynamik

EA hat für EA Sports FC 25 die taktischen Möglichkeiten überarbeitet und Spielerrollen eingeführt, was sie "FC IQ" nennen und sich durch alle Modi zieht. Das soll dank diverser Spielstile ein noch authentischeres Spielerlebnis und abwechslungsreichere Matches ermöglichen. Die Spielerwerte machen damit nicht mehr alleine einen Unterschied.

Mit Hilfe von KI und realen Daten sollen die Spieler*innen etwa detaillierte Anweisungen erhalten können. Und ein offensiver Mittelfeldspieler kann beispielsweise als die Rolle als Spielmacher oder Halbflügelspieler einnehmen.

Füllt der Spieler oder die Spielerin die Rolle nicht entsprechend aus, kann sie trainiert werden. Wir können aber auch aktiv nach der passenden Person scouten und wie über Transfere verpflichten.

Das waren die wichtigsten Neuerungen für den Karrieremodus in EA Sports FC 25. Weitere Dinge wie ein überarbeitetes Menü, einen realistischeren "Simulation Mode" oder Transfer-Embargos werden natürlich auch das Gefühl eurer Karriere beeinflussen.

Wollt ihr mehr zur kommenden Fußballsimulation wissen, schaut oben in unsere Preview rein.

Was glaubt ihr, wie wird sich EA Sports FC 25 im Karrieremodus schlagen? Auf welche Neuerung freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.