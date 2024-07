EA Sports FC 25: Neue Cover-Stars enthüllt und Haaland ist nicht mehr dabei (Leak)

Die neuen Cover-Stars der Standard- und Ultimate-Edition sind bereits bekannt.

Allmählich aber sicher nähern wir uns bei EA Sports FC 25 der Zielgerade. Soll heißen, bis zum Release ist es nicht mehr lange hin und Stück für Stück kommen die ersten handfesten Infos zum neuen Fußballspiel ans Tageslicht. Nachdem in der vergangenen Woche bereits das Release-Datum geleakt ist, sind jetzt die Cover-Stars der Standard- und der Ultimate-Edition an der Reihe. (via Insider Gaming)

Der Cover-Star der Standard-Edition

Jude Bellingham (Real Madrid)

Englands EM-Star und Champions League-Sieger löst in diesem Jahr Erling Haaland als Cover-Star der Standard-Edition ab.

Die Cover-Stars der Ultimate-Edition

Gianluigi Buffon, Aitana Bonmati (FC Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) Zinedine Zidane und David Beckham

Nachdem im Vorjahr ganze 31 Stars das Cover der Ultimate Edition von EA Sports FC 24 geziert haben, sind es in diesem Jahr lediglich deren fünf. Darunter Legenden wie Buffon, Zidane und Beckham und mit Bellingham und Bonmati zwei Aktive.

Wie glaubwürdig sind die Informationen aus dem Leak? Die Infos stammen von X-User Leandesign, der in EA Sports FC-Kreisen als vertrauenswürdige Quelle gilt.

Wann die Cover offiziell von EA Sports enthüllt werden, ist derweil noch nicht bekannt. Sobald uns die Infos und zudem erste Gameplay-Neuerungen erreichen bzw. wir selbst ans Pad durften, erfahrt ihr's natürlich auf GamePro.

Wann erscheint EA Sports FC 25?

Laut verlässlicher Quellen ist der offizielle Release am 27. September 2024. Via Early Access geht's für Vorbesteller*innen der Ultimate Edition bereits sieben Tage früher los (20. September). Über EA Play sollt ihr denn neuen Ableger zudem wie gewohnt 10 Stunden vorab spielen können.

