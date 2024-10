EA Sports FC bald mit Open World - Kaum zu glauben aber wahr: EA kündigt Modus mit offener Spielwelt an

EA Sports FC könnte in Zukunft eine Open World bieten.

In den vergangenen Jahren hat EA immer wieder versucht, das klassische Fußball-Gameplay von EA Sports FC mit neuen Spielmodi zu erweitern. Der aktuelle Ableger bietet beispielsweise 5-VS-5-Rush, davor brachte Volta Straßenfußball-Atmosphäre ins Spiel und mit The Journey gab es auch schon einen richtigen Story-Modus. Das nächste große Ding soll jetzt eine Open World werden.

EA Sports FC plant Open World

Diese Pläne wurden jetzt offiziell vorgestellt. Ein Ausschnitt aus der Präsentation findet sich auf X. Ihr könnt ihn euch hier ansehen:

Der Modus wird dabei noch nicht komplett enthüllt und es ist auch noch unklar, in welchem Ableger mit ihm zu rechnen ist. Dafür gibt es schon ein paar Hinweise darauf, wie diese Open World am Ende funktionieren könnte.

Der Präsentation zufolge ist es besonders jungen Spieler*innen wichtig, sich selbst auszudrücken, neue Inhalte zu kreieren und mit anderen zu interagieren. Das alles soll die Open World bieten. Die Rede ist dabei von "Avatar-based collective Play", man wird also wahrscheinlich einen eigenen Charakter erstellen, mit dem man dann in der Welt gegen andere antreten kann.

Die Idee existiert schon

Was für viele revolutionär klingt, dürfte Sportspiel-Fans allerdings bekannt vorkommen. Die NBA 2K-Serie bietet mit 'The City' schon seit Jahren einen Modus an, der den Plänen von EA Sports wie ein Ei dem anderen gleicht.

Die namensgebende Stadt ist eine kleine Open World, in der sich Spieler*innen mit ihren Avataren treffen können. Es gibt mehrere Basketballplätze, in denen von der lockeren Runde bis zum professionellen Match alle Varianten der Sportart gespielt werden können.

Spieler*innen leveln dabei ihre Avatare auf und versuchen, einen der begehrten Plätze in der NBA zu erobern. Es ist gewissermaßen eine Erweiterung des Be-a-Pro-Modus bzw. der Spielerkarriere in EA Sports FC.

So sieht das dann in Aktion aus:

Natürlich gibt es aber auch eine große Shopping-Mall, in der Spieler*innen für echtes Geld neue Schuhe, Trikots und anderes Zubehör für ihre Avatare kaufen können. In der Open World finden sich zudem viele Werbeflächen. Dass EA solchen Mikrotransaktionen gegenüber nicht abgeneigt ist, beweisen sie seit Jahren mit dem umstrittenen Ultimate-Team-Modus.

Was haltet ihr von den Plänen? Braucht EA Sports FC eine Open World?