EA Sports FC 24 zeigt versehentlich Bundesliga-Trikot, das noch gar nicht offiziell ist

EA hat im neuen Trailer zu EA Sports FC 24 ein Bundesliga-Trikot enthüllt.

Mit der Enthüllung des Covers der Ultimate Edition hat EA gestern den großen EA Sports FC 24-Reveal im Juli eingeleitet. Auch wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der zwar noch kein Gameplay zeigt, dafür aber ein wenig die Stimmung des Spiels aufgreifen soll – und zudem ein Bundesliga-Heimtrikot enthüllt, das noch gar nicht offiziell vorgestellt wurde.

Um welches Trikot gehts? Im Trailer ist das Heimtrikot von Bayer 04 Leverkusen aus der kommenden Bundesliga-Saison 23/24 zu sehen.

Florian Wirtz enthüllt Bayer-Trikot in EA-Trailer

Nach gut 12 Sekunden wird im ersten Trailer zu EA Sports FC 24 Florian Wirtz gezeigt, der das neue Heimtrikot samt markantem roten Kreuz bereits trägt, obwohl es Bayer bislang nur vage angeteast hat.

Den Trailer und die besagte Szene könnt ihr euch hier anschauen:

Das neue Heimtrikot von Bayer 04 Leverkusen im ersten Trailer zu EA Sports FC 24.

1:26 EA Sports FC 24 enthüllt die ersten Szenen und heizt den Gameplay-Reveal weiter an

Bayer hatte das Trikot bislang nur angeteast

Leaks zu Bundesligatrikots sind alljährlich wahrlich keine Seltenheit. Kurios ist jedoch, dass ausgerechnet EA Sports bei der Enthüllung ihrer neuen Fußball-Simulation solch ein Fauxpas passiert.

Erster offizieller Teaser am 05. Juli: Nachdem bereits Anfang Juni ein erster Leak zum möglichen Kreuzmotiv auf der Vorderseite des Heimtrikots von Bayer 04 die Runde machte (via Nur Fussball), hat Gladbach-Neuzugang Jonas Hofmann die Rückseite des Trikots am 05. Juli angeteast.

Zwei Tage später erschien dann ein offizieller Teaser-Trailer unter dem Motto "Wir unterm Kreuz. Wir sind Bayer 04" auf Twitter:

Das Kreuzsymbol auf der Vorderseite ist dabei an das Firmenlogo des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer angelehnt, das vertikal und horizontal in Großbuchstaben "BAYER" abbildet.

Reveal von EA Sports FC 24 am Donnerstag

Wollt ihr Genaues über EA Sports FC 24 wissen, solltet ihr euch den 13. Juli vormerken. Um 18:30 Uhr deutscher Zeit findet der große Reveal-Livestream statt, den wir für euch auf GamePro live begleiten und verraten, was sich im FIFA-"Nachfolger" getan hat.