EA Sports FC: Ich war bei bei der Fußballserie jahrelang raus - aber eine Neuerung reizt mich so sehr, dass ich 2024 zurückkehren könnte

EA Sports FC 25 erscheint Ende September und bringt einige Anpassungen und Änderungen mit.

Es gab eine Zeit, da zockte ich in jedem Jahr die Pro Evolution Soccer- (RIP) und FIFA-Spiele rauf und runter. Ich erkannte selbst Detailänderungen beim Gameplay sofort und hatte einen Riesenspaß dabei, mich online oder lokal mit anderen Spieler*innen zu messen.

Doch wie es oft so ist, änderte sich das mit den eigenen Lebensumständen. Spätestens ab 2017, dem Jahr, in dem ich das erste Mal Papa wurde, fehlte plötzlich die Zeit, mich umfangreicheren Modi wie der Karriere zu widmen, weswegen es meist bei ein paar schnellen Freundschaftsspielen blieb.

Aber da ich auch abseits davon das Gefühl hatte, dass sich die Änderungen bei den Spielen in Grenzen hielten und allgemein die Frische fehlte, erkaltete meine Fußballspiel-Liebe ein wenig. Deswegen – und weil mich der beliebte Ultimate Team-Modus nie wirklich reizte – kehrte ich speziell der FIFA bzw. jetzt EA Sports FC-Serie schließlich den Rücken.

Tobias Veltin Fußball zählt neben Video- und Brettspielen zu Tobis großen Leidenschaften, privat ist er glühender Anhänger des FC Schalke 04. Virtuelle Umsetzungen des Sports verfolgt er schon seit Kindesbeinen und kam insbesondere bei Pro Evolution Soccer sogar zu besonderen Ehren. 2010 und 2015 wurde er deutscher PES Media Cup-Sieger und ist noch heute sehr stolz auf diese beiden Titel.

Zwei Gründe, warum Rush für mich ein Highlight werden könnte

Jetzt wurde EA Sports FC 25 angekündigt und ich bin selbst überrascht, wie viel Lust ich habe, in diesem Jahr wieder bei der Fußballreihe einzusteigen. Der Grund dafür hat auch einen Namen: Rush. Diese neue Spielvariante ersetzt die Volta-Matches aus den letzten Jahren und lässt zwei Fünfer-Teams auf verkleinerten Feldern gegeneinander antreten.

Volta sprach mich aufgrund des FIFA-Street-ähnlichen und lockeren Ansatzes durchaus an, ich fand aber dennoch nie wirklich Zugang dazu, weil sich der Modus ziemlich abgekoppelt anfühlte. Bei Rush habe ich aber aus zwei Gründen die Hoffnung, dass das anders wird.

Rush ist kein in sich geschlossener Modus, sondern in allen Bereichen von EA Sports FC 25 "eingebacken". Ich habe also beispielsweise die Möglichkeit, auch in der Karriere die kürzeren Rush-Partien zu spielen, was den Zeitinvest in diesen Modus etwas senken könnte. Rush wirkt mit seinen unkonventionellen Regeln deutlich attraktiver als Volta: Es gibt beispielsweise blaue Karten (!) für Zeitstrafen, ein angepasstes Abseits-System und einiges mehr, was genau die Frische verspricht, die mir in den letzten Jahren gefehlt hat.

2:06 EA Sports FC 25 endlich offiziell enthüllt - Hier ist der erste Trailer



Das macht Rush zumindest auf dem Papier für mich derart interessant, dass es mich ehrlich gesagt schon jetzt ein bisschen in den Fingern juckt. Natürlich erwarte ich kein Über-Feature, dass mich wieder fest an die Serie bindet, dazu fehlt mir schließlich noch immer die Zeit.

Aber es kommt selten vor, dass mich eine angekündigte Neuerung derart reizt, dass ich sie am liebsten sofort ausprobieren würde. Rush könnte also das schaffen, was ich selbst schon nicht mehr für möglich gehalten hatte: meine erkaltete Fußballspiel-Liebe wieder ein wenig anzufeuern.

Was sagt ihr: Habt ihr auch Bock auf Rush oder lassen euch die angekündigten Neuerungen bislang kalt?