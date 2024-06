Dieses super seltene Pokémon aus Staffel 2 des Animes ist nie in den Spielen aufgetaucht, schade!

Wir stellen vor: das Kristall-Onix vom Orange-Archipel. Es schwimmt nicht nur gerne im Wasser, sondern hat auch eine Schwäche gegen Feuer!

Aktuell gibt es 1025 einzigartige Taschenmonster, die in insgesamt neun Spiele-Generationen aufgetaucht sind. Tatsächlich sind das aber immer noch nicht alle, weil der Anime neue Pokémon hervorgebracht hat, denen wir in den Spielen bisher leider nie begegnen durften.

Das Kristall-Onix der etwas anderen Art

Ein solches Pokémon ist das Kristall-Onix, das in der gleichnamigen Folge der zweiten TV-Staffel vorgekommen ist. Es befindet sich im Orange-Archipel in der Höhle einer Insel und lebt dort im Wasser. Pokémon-Fans dürften direkt aufhorchen: Ein Onix, das im Wasser leben kann?

Als Gestein-/Boden-Pokémon hat es in den Spielen eine vierfache Schwäche gegen Wasser-Attacken, was im Anime durch die Abneigung zu Wasser dargestellt wird. Dem Kristall-Onix macht Wasser jedoch nichts aus – tatsächlich bekommt es durch die Kristall-Form scheinbar nicht nur eine Resistenz gegen Wasser, sondern auch eine Schwäche gegen Feuer.

Im Anime greift der Künstler Mateo, der in dem Onix eine Inspiration für seine Kunst sucht, das Kristall-Onix nämlich erst mit Wasser-Attacken an, die sich als ineffektiv herausstellen. Deswegen denkt er geschickt um und zieht den Schluss, seine Attacken-Typen umzudrehen und greift es deswegen mit einer Feuer-Attacke an, was sich als voller Erfolg herausstellt.

Mehr sehen wir von dem Onix leider auch nie wieder, denn Mateo fängt es am Ende des Tages nicht ein und auch die Spiele gehen nie darauf ein. Schade, denn mit der Terakristallisierung der von Pokémon Karmesin und Purpur wäre dies eine geschickte Möglichkeit gewesen, ein einzigartiges Pokémon aus dem Anime in die Spiele zu integrieren.

Ob Kristall-Onix im nächsten Pokémon-Spiel Pokémon Legends: Z-A vorkommt? Wahrscheinlich nicht, aber der Trailer ist dennoch einen Blick Wert:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Tatsächlich könnten wir die Terakristallisierung weiter aufgreifen und darüber rätseln, welchen Typen das Kristall-Onix wohl angenommen haben könnte – bei der Resistenz gegen Wasser und der Schwäche gegenüber Feuer fällt direkt der Pflanzen-Typ ein. Der wäre auch weiterhin ein schöner Gegensatz zum Gestein-/Boden-Typ, den Onix sonst hat.

Aber sind wir mal ehrlich: Wir wären extrem überrascht, wenn die Schöpfer*innen der zweiten Anime-Staffel so stark in die Zukunft schauen konnten. Wahrscheinlich war das Kristall-Onix als ein besonderes Onix angedacht, das durch reinen Zufall über 20 Jahre später in den Spielen hätte Realität werden können. Wer weiß, vielleicht dürfen wir irgendwann dem Orange-Archipel doch noch einen Besuch abstatten und uns das seltene Taschenmonster anschauen.

Schaut ihr noch die älteren Anime-Folgen?