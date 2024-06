‘Warte, die kannst du gewinnen!?’ - Ein unfassbarer Glückspilz hat tatsächlich die Lotterie in Pokémon Silber gewonnen und zeigt stolz seinen Preis

Ein Lotterie-Gewinn in Pokemon G/S ist sehr sehr selten, dieser Spieler hat es geschafft!

In der zweiten Pokémon-Generation wurde ein Feature implementiert, das für die meisten von uns wahrscheinlich keinen großen Effekt hatte: Die ID-Lotterie. Dabei wird die Trainer-ID all eurer Pokémon mit einer zufälligen fünfstelligen Zahl verglichen. Auch wenn ihr eure Chancen durch Tausch erhöhen könnt, sind sie so tief, dass wahrscheinlich nur wenige ohne zusätzliche Hilfsmittel tatsächlich den Jackpot gewonnen haben.

„Ich habe die Lotterie in Pokémon Silver gewonnen!“ – Der Glückspilz “cgw3737“

Auf Reddit feiert “cgw3737“ den überraschenden Sieg des Jackpots. Die Belohnung ist ein eigentlich einmaliges Item im Spiel: der Meisterball.

Die Community ist aus dem Häuschen. “Mikarda“ fragt ungläubig, ob man die Lotterie tatsächlich gewinnen könne und wie die Chancen stehen. “funfwf“ stellt das eigene Pokémon-Wissen unter Beweis und liefert die Zahlen. Die Chancen stehen bei einer einzigen Trainer-ID (die eigene) bei 1/65‘536.

Wenn ihr alle In-Game-Tauschmöglichkeiten nutzt und jeweils das geschenkte Pottrott sowie Habitak behaltet, könnt ihr eure Chancen immerhin auf 1/7000 steigern.

Wirklich hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf den Sieg immer noch nicht, vor allem im Hinblick darauf, dass in der Silbernen sowie Goldenen Edition die Lotterie wöchentlich, anstatt wie in den späteren Spielen täglich, stattfindet. Von daher auch die erstaunten Reaktionen.

Andere Community-Mitglieder raten “cgw3737“, den Meisterball direkt zu duplizieren. Auch wenn der MissingNo-Glitch aus der ersten Generation am bekanntesten ist, hat die zweite Generation ebenfalls einen ähnlichen Glitch – nur funktioniert dieser mithilfe der Pokémon-Boxen.

Noch mehr über die Pokémon-Welt könnt ihr in diesem Video lernen, welches die Geschichte des Geister-Pokémons Mortcha erzählt:

4:32 Pokémon Karmesin/Purpur: Neues Geister-Pokémon Mortcha hat eine schaurigen Hintergrund

Nicht alle sind vom Lotterie-Gewinn von “cgw3737“ überzeugt. So schreibt “TonyCartmanSoprano“, dass der Gewinn nicht zählen würde, weil er offensichtlich aus einem emulierten Spielstand stammt. “cgw3737“ gibt daraufhin zu, Save States für Kämpfe und das Einfangen von Pokémon benutzt zu haben. Einen Lotterie-Gewinn habe er oder sie nicht jedoch ercheated.

Andere Mitglieder der Community sprechen ebenfalls ihren Unglauben aus, jedoch in einem humorvollen Kontext. Wie “thefolocaust“, laut dem oder der die Lotterie nur ein Scam sei, der Kindern beibringen solle, dass sie sich im realen Leben weder an Lotterien noch an anderen Formen von Glücksspielen versuchen sollen.

Habt ihr regelmäßig in die ID-Lotterien der Pokémon-Spiele geschaut?