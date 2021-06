Elden Ring-Alternative "Eldest Souls" hat einen konkreten Release-Termin

Dark Souls 3 ist für euch schon zu lange her und Elden Ring noch zu weit weg? Dann könnte euch Eldest Souls dabei helfen, eure Not zu lindern. Das Indie-Spiel hat jetzt einen konkreten Erscheinungstermin, und es ist nicht mehr lange hin:

Wann erscheint Eldest Souls? Am 29. Juli für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch.

Das ist Eldest Souls

Der Name des Spiels verrät bereits die Quelle der Inspiration. Und tatsächlich handelt es sich bei Eldest Souls um ein Soulslike. Das betrifft sowohl das Gameplay als auch die Geschichte rund um die alten Götter, die es mit der Menschheit nicht gut meinen.

Pixel-Art meets Soulslike: Im Gegensatz zu den Titeln von From Software bäckt Eldest Souls aber deutlich kleinere Brötchen. Das Indie-Spiel zeigt sich in schönem Pixel-Art-Style und hat eine isometrische 2D-Ansicht.

Ähnlich wie bei Shadow of the Colossus teilt sich Eldest Souls in zwei sich abwechselnde Spielabschnitte. Zum einen erkundet ihr die Umgebung der von göttlichen Plagen zerrütteten Welt, und zum anderen müsst ihr nach und nach die alten Götter besiegen. Habt ihr einen Bosskampf gewonnen, winken euch neue Fähigkeiten und Upgrades.

Im Rahmen der Future Games-Show zeigten die Entwickler zudem noch einen neuen Trailer, der euch die Geschichte des Spiels schmackhaft machen soll:

Link zum YouTube-Inhalt

Weitere Artikel zum Thema Soulslike:

Nicht mehr lang bis Elden Ring

Eldest Souls dürfte für Soulslike-Fans ein leckerer Imbiss für zwischendurch werden. Zum Glück dauert es aber nicht mehr lange, bis Elden Ring erscheint. Etwas überraschend hatte der Titel von From Software auf der E3 einen Auftritt in Form eines umfangreichen Trailers. Verabschiedet wurden wir mit dem offiziellen Release-Datum: Elden Ring erscheint schon am 21. Januar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Holt ihr euch Eldest Souls, wenn es erscheint?