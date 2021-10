Elden Ring verschoben, doch es gibt auch eine gute Nachricht

Es ist eine Meldung, die sich abgezeichnet hatte. Jetzt haben wir Gewissheit und müssen euch leider mitteilen, dass Elden Ring nicht wie angekündigt am 21. Januar erscheint. Laut einer Pressemitteilung von Publisher Bandai Namco wird der Release des Action-RPGs von Entwickler FromSoftware um wenige Wochen nach hinten geschoben. Doch neben der schlechten Nachricht, gibt es auch eine gute. So könnt ihr das Spiel bereits im November in einem Netzwerktest anspielen.

Wann ist der neue Release? Elden Ring erscheint jetzt am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Zumindest, wenn der jetzige Zeitplan eingehalten wird.

Gründe für die Verschiebung von Elden Ring

Das japanische Studio gibt auf Twitter an, dass die Tiefe und die strategische Freiheit von Elden Ring die eigenen Erwartungen übertroffen haben. Zeitgleich bedanken sich die Entwickler*innen für euer Vertrauen und eure Geduld.

Netzwerktest für November angekündigt

Wie wir es bereits aus der Dark Souls-Reihe gewohnt sind, dürfen wir auch Elden Ring vorab in einem offenen Netzwerktest anspielen. Crossplay zwischen PlayStation- und Xbox-Konsolen ist dabei möglich.

Wann ist der Netzwerktest? Im November. Dann können ausgewählte Spieler*innen kostenlos Elden Ring anspielen. Nachfolgend findet ihr die genauen Server-Zeiten für Deutschland:

Session 1: 12. November von 12 Uhr - 15 Uhr

12. November von 12 Uhr - 15 Uhr Session 2: 13. November von 4 Uhr - 7 Uhr

13. November von 4 Uhr - 7 Uhr Session 3: 13. November von 20 Uhr - 23 Uhr

13. November von 20 Uhr - 23 Uhr Session 4: 14. November von 12 Uhr - 15 Uhr

14. November von 12 Uhr - 15 Uhr Session 5: 15. November von 4 Uhr - 7 Uhr

Wie kann ich mich anmelden? Dafür müsst ihr wie gewohnt einen Account auf der offiziellen Website von Bandai Namco einrichten, euch für den Netzwerktest anmelden. Eine entsprechende Einladung bekommt ihr zu einem späteren Zeitpunkt via Mail.

Weitere aktuelle News zu Elden Ring:

Alle Infos zu Elden Ring im Überblick

In eine ausführlichen Übersicht erfahrt ihr alles Wichtige rund um Elden Ring: Was sind die Lands Between und worum geht es in der Geschichte? Wie lang ist das Abenteuer? Welche Gemeinsamkeiten gibt es zur Souls-Reihe? Zudem gehen wir genauer auf das Kampfsystem ein und verraten euch, wie der Multiplayer funktioniert.

Überrascht euch die Verschiebung und denkt ihr, dass der jetzige Termin eingehalten wird?