Elden Ring: Schaltet die Bewegungssteuerung ab, um nicht aus Versehen Emotes zu machen

Wenn ihr wie ich und viele andere Videospiele-Fans nicht stillhalten könnt, wenn es spannend wird, bekommt ihr in Elden Ring eventuell Probleme. Im neuesten FromSoft-Spiel werden die Gesten aka Emotes nämlich aktiviert, wenn ihr die Dreieckstaste gedrückt haltet und den Controller in bestimmte Richtungen bewegt. Das führt dazu, dass viele Spieler*innen aus Versehen Gesten machen, obwohl sie eigentlich gerade mitten in schwierigen Kämpfen stecken.

Elden Ring-Bossfights vertragen sich nicht gut mit Emotes: Motion Control ausschalten!

Darum geht's: Elden Ring ist da und wie in jedem anderen Soulsborne-Spiel des Entwicklerstudios From Software könnt ihr auch im Open World-RPG wieder einige Gesten machen – zum Beispiel den Sonnengruß. Aber was wohldosiert triumphal wirkt, kann aus Versehen ausgelöst schon mal den Bildschirmtod bedeuten. Das gilt es natürlich zu vermeiden.

Was ist das Problem? Standardmäßig werden in Elden Ring die Gesten ausgelöst, indem ihr Dreieck gedrückt haltet und den Controller in die entsprechende Richtung bewegt. Ihr könnt aber auch Funktionen auf das Steuerkreuz in Kombination mit gedrückter Dreiecktaste legen, wie zum Beispiel die Beschwörungen.

Bewegungssteuerung abschalten: Um nicht aus Versehen die Faust in den Himmel zu recken, wenn ihr eigentlich gerade etwas ganz anderes machen wolltet, könnt ihr die Bewegungssteuerung in Elden Ring auch einfach abschalten. Das geht ganz unkompliziert im Spielmenü beim Controllersystem, unterhalb der Vibration und nennt sich Bewegungssensor-Funktionen.

In welchen Situationen habt ihr bisher schon aus Versehen am ungünstigsten die Emotes ausgepackt?