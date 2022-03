Elden Ring: Macht mit einfachem Trick eure Doppelklinge zu 'Darth Mauls Lichtschwert'

In Elden Ring mit Darth Mauls Lichtschwert kämpfen - Das geht! Zumindest mit einem Schwert, das der coolen Waffe extrem ähnlich sieht und auch noch sehr effektiv ist. Ein Fan hat den Trick entdeckt und auf Reddit geteilt. Wir erklären euch, wie ihr ihn nachmachen könnt.

So wird die Doppelklinge zum Lichtschwert

Darum geht es: Für das "Lichtschwert" sind zwei - oder besser gesagt drei - Dinge nötig: die richtige Waffe und eine Anrufung, also ein glaubensbasierter Zauber. Um diesen wirken zu können, braucht ihr allerdings noch ein Heiliges Siegel wie beispielsweise die Finger-Insigne oder das Klauenzeichen-Siegel.

Elden Ring Fan Night_Parad0x hat den Trick auf Reddit verraten und dazu einen Clip gepostet, der das "Lichtschwert" in Aktion zeigt. Hier könnt ihr ihn euch ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr zu Elden Ring:

Das braucht ihr

Doppelklinge: Zunächst benötigt ihr die Doppelklinge, die ihr im Startgebiet Limgrave finden könnt. Sie befindet sich in einer Truhe in den vom Drachen verbrannten Ruinen im See. Um sie zu erreichen, müsst ihr mit Sturmwind über eine Mauer ins innere eines Hauses ohne Dach springen und dann in den Keller gehen.

Blutflammenklinge: Die Anrufung Blutflammenklinge, die ihr braucht, um der Doppelklinge den stylischen sowie starken Blutflammen-Effekt zu verleihen, findet ihr in Liurnia, nordwestlich von der Rosenkirche. Um sie zu erhalten, müsst ihr einen der golden leuchtenden Bälle zerstören. Den Zauber wirkt ihr dann mit einem heiligen Siegel.

Diese Stats sind benötigt: Um die Waffe effektiv führen zu können, braucht ihr einen Stärke-Wert von 10 und einen Geschick-Wert von 18. Die Doppelklinge skaliert mit beiden Stats. Um den Zauber wirken zu können, müssen zudem Glaube auf 12 und Arkan auf 10 sein. Mit diesen Stats könnt ihr auch die nötigen Heiligen Siegel wie Finger-Insigne und Klauenzeichen-Siegel nutzen.

Wie gefällt euch der Darth Maul-Stil? Werdet ihr den Trick ausprobieren?