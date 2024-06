Elden Ring: Bayle und Igons Questline - So klappen NPC-Mission und optionaler Boss im DLC

Bayle ist neben dem Endboss der schwierigste Boss im Spiel.

Der DLC Shadow of the Erdtree enthält einige versteckte Gebiete, die ihr in eurem ersten Durchgang vielleicht gar nicht entdeckt. Dazu gehört auch die Unterregion Klingengipfel. Dort findet ihr nicht nur einen neuen Drachenaltar und massenhaft Schmiedesteine, sondern auch eine NPC-Questline, die in einem der schwersten Kämpfe der Erweiterung endet, der lediglich vom Endboss übertrumpft wird.

So erreicht ihr den Klingengipfel

Startet von der Gnade vor Schloss Enis bei (1). Reitet dann über die Gnade bei (2). Folgt dem Weg zur Uralten Drachengrube bei (3). Auf dem Weg trefft ihr auf Igon.

Reitet von Schloss Ensis aus nach Südwesten. Startet am besten an der Gnade “Vorderseite des Schlosses” und folgt der Straße, bis ihr die Gnade “Wegpunkt am Säulengang” erreicht. Sprecht mit dem schreienden Mann namens Igon, geht den Weg weiter, und folgt danach der Straße.

Besiegt den Uralten Drachenmensch und durchquert anschließend die Drachengrube, wo ihr den Gegner am Ende noch einmal besiegen müsst. Seine Waffe wird noch nützlich sein. Verlasst den Dungeon und ihr seid in einem neuen Gebiet.

Drachenpriesterin und Igon finden

Den Altar mit der Drachenpriesterin liegt bei (1). Reitet danach nach Osten und ihr findet bei (2) eine Gnade. Bekämpft die Drachen und sprecht dann mit Igon bei (3), bevor ihr zu Bayle aufbrecht auf der Spitze des Berges bei (4).

Folgt dem Weg und halten euch südlich. Dann solltet ihr einen großen toten Drachen finden, an dem sich ein Altar der Drachenkommunion befindet. Sprecht mit der Priesterin dort und nehmt ihr Angebot an. Sie wird euch einen Segen des uralten Drachen geben. Ein Buff, den ihr gegen Bayle einsetzen solltet.

Reitet danach wieder nach Norden und haltet euch diesmal östlich. Überquert die Brücke und aktiviert die Gnade “Fuß des Klingengipfels”. Igon findet ihr weiter östlich, kurz vor dem Aufstieg zum Berg. Ihr hört ihn wieder jammern. Passt aber auf! Hier treiben sich mehrere Drachen herum.

Redet mit Igon und er überreicht euch seinen Krummfinger, mit dem er euch gegen Bayle unterstützen will. Der Aufstieg danach zum Berg ist recht linear. Ihr werdet aber an dem Zwischenboss Uralter Drache Senessax vorbei müssen, den ihr allerdings nicht zwangsweise besiegen müsst, um weiterzukommen.

Bayle, der Schreckliche besiegen

Bayle ist ein waschechter Lategame-Boss. Daher empfehlen wir euch, euren Charakter maximal zu verbessern. Seid ihr noch nicht so weit, kommt eventuell später wieder und widmet euch erst mal anderen Aufgaben.

Vorbereitung

Besorgt euch unbedingt alle alle Scadu-Fragmente und Geisteraschen:

Des Weiteren raten wir euch zu einer voll ausgebauten Imitatorträne:

Die restliche Ausrüstung hängt stark von eurem Build ab. Wir raten aber zu einigen defensiven Talismanen. Sie verwandeln Bayles Attacken von Oneshots in Angriffe, von denen ihr euch noch mal erholen könnt.

Für Bayle empfehlen wir euch zwei mögliche Spielweisen:

Eisiger Kampfmagier: Bleibt auf Abstand und nutzt Magie. Bayle ist besonders empfindlich gegen Kältemagie, was ihn anfällig gegen den Zauber wie Ringe aus Spektrallicht macht. Der hat nicht nur eine gewaltige Reichweite, sondern auch gutes Tracking für die hektische Bewegungen des Drachen. Eis löst prozentualen Schaden aus, was Bayles gewaltigem Lebensbalken ordentlich zusetzt. Solange er vereist ist, nutzt andere Zauber. Besonders gut sind Splitterkomet oder Splitterspirale. Nahkampf mit dem Drachenjäger-Großkatana: Ihr bekommt die Waffe auf dem Weg zum Gipfel automatisch. Mit 15 Stärke und 20 Beweglichkeit sollte sie für die meisten Quality-Builds nutzbar sein. Der Spezialangriff ist besonders mächtig gegen Drachen und verursacht mit dem richtigen Build fast 3.000 Schaden bei Bayle.

Der Kampf

Der Begin des Kampfes ist am schwierigsten, je nachdem welche Attacke Bale ausführt. Wir empfehlen euch deshalb zum Start eure Flasche mit Opalene Blasenträne und Opalene verhärtete Träne auszustatten und zu trinken, bevor ihr das Tor durchschreitet.

So habt ihr genug Zeit, um eure Träne, als auch Igon zu beschwören. Sein Beschwörungszeichen ist nämlich mitten in der Arena und nicht davor. Beide Beschwörungen sollten Bayle genug ablenken, dass ihr euch auf seinen Kopf konzentrieren könnt. Nutzt auch den Buff der Drachenpriesterin. So bekommt ihr weniger Schaden.

Bayle ist riesig. Die Kamera ist hier eurer schlimmster Feind.

Falls Bayle auf euch umschwenkt, müsst ihr aufpassen. Stürmt er auf euch zu mit Blitzen im Maul, dann weicht rückwärts aus und schlagt danach zu. Speit er Blitze auf den Boden, dann rennt weg und nutzt Fernkampf-Attacken. Springt Bayle von euch weg, dann stellt euch auf eine schnelle Rolle durch seinen Schwanzfeger ein. Bei vielen der anderen Angriffe seid ihr sicher, solange ihr unter seinem Hals bleibt.

Ab ungefähr 50% wechselt Bayle die Phase. Rennt von ihm weg, um der Explosion auszuweichen.

Die zweite Phase wird noch härter. Fast alle Attacken von Bayle hallen nach. Um den Blitzen auszuweichen, müsst ihr nach der ersten erfolgreichen Rolle ganz kurz warten und dann die zweite ausführen. Seine Luftangriffe sind zwar riesig, aber lassen sich auch mit einer Rolle umgehen. Passt danach nur auf, dass ihr nicht in einem Lavafleck steht.

Belohnungen

Als Belohnung bekommt ihr Bayles Herz, was ihr im Schrein der Drachenkommunion eintauschen könnt. Die Priesterin ist nicht mehr hier, aber sie hinterlässt euch den Blumenstein-Hammer und das Priesterinnenherz, was euch in einen Halbdrachen verwandelt.

An Igons Position am Fuße des Berges werdet ihr auch fündig. Er überlässt euch seine Rüstung, Igons Großbogen und eine Klangperle.

Was war eure Taktik gegen Bayle?