Elden Ring enthüllt neue Gnaden im DLC - zumindest deutet vieles auf alternative 'Bonfires' hin

Im Elden Ring-Trailer war mehr zu den wichtigsten Trailer-Figuren zu sehen.

Gestern ist überraschend ein zweiter Trailer zur großen Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree erschienen. Dieser drehte sich um die Lore des Schattenlands, in das uns der DLC führt. Ganz nebenbei wurde aber auch schon ein spannendes Detail gezeigt, das sogar für das Gameplay relevant sein könnte.

So dürften die neuen 'Leuchtfeuer' im Elden Ring-DLC aussehen

Zu den typischen Mechaniken von Souls-Spielen gehört, dass wir überall in der Welt Checkpoints freischalten müssen. In der Dark Souls-Reihe waren es die Leuchtfeuer (oder auf Englisch: Bonfires), in Elden Ring sind es die Orte der Gnade (auf Englisch: sites of grace) – zumindest im Hauptspiel.

Denn es sieht ganz danach aus, dass im neuen Trailer bereits die Alternative zu sehen war, die uns im Schattenland erwartet.

Hierbei könnte es sich um das neue Checkpoint-Design handeln.

Das ist zu sehen: An mehreren Punkten im Trailer sehen wir dünne Lichtsäulen mit dem geöffneten Ring und einem kurzen, waagerechten Strich in seiner Mitte. Möglicherweise könnte es sich dabei um die Rune des mysteriösen Fürsten und Halbgottes Miquella handeln.

Auf dem ersten Artwork zum DLC war bereits etwas Ähnliches zu sehen, allerdings wirkt das Symbol hier geisterhaft und die Öffnung befindet sich an einer anderen Stelle:

Das war das erste DLC-Artwork.

Die mutmaßliche Alternative zu den Gnaden ist gleich an mehreren Stellen im Trailer zu sehen. Einmal auf dem oben gezeigten Gräberfeld, dann in einem sumpfigen Waldgebiet und noch mal mit einem ganzen Trupp an Kämpfer*innen, die davor niederknien.

Wir erfahren außerdem, dass diese Personen Miquella folgen. Hier könnt ihr euch noch mal den ganzen Trailer anschauen:

3:14 Der Story-Trailer zur Elden Ring-Erweiterung ist da!

Wie wahrscheinlich ist es, dass es sich hierbei um die neuen Checkpoints handelt?

Bisher ist das nur eine Theorie, die noch nicht von FromSoftware bestätigt wurde. Aber es würde durchaus auch aus der Lore-Perspektive Sinn ergeben, dass wir im DLC andere Checkpoints aufsuchen. Schließlich verlassen wir das Zwischenland, in dessen Geschichte die Gnade wurzelt.

Kurz zusammengefasst wurde die Gnade der Bevölkerung des Zwischenlands durch den Eldenring und den Erdenbaum zuteil. Die Befleckten, die wir in Elden Ring spielen, haben diese Gnade verloren und wurden daraufhin verbannt.

Nachdem der Eldenring zerstört und Königin Marika verschwunden war, kehrten sie zurück. Manche Befleckte können seither den Schein von vergessenen Orten der Gnade sehen und werden durch sie geleitet. Außerdem werden sie so mit den Fingerjungfern vereint und kehren immer wieder von den Toten zurück.

Dass wir im Schattenland dagegen von Halbgott Miquella geleitet werden und hier andere "Regeln" gelten, wäre durchaus denkbar. Aber ihr solltet die Theorie trotzdem noch mit Vorsicht genießen.

Was denkt ihr, ist hier zu sehen? Ein neuer Ort der Gnade für den DLC? Schreibt uns eure Theorie in die Kommentare.