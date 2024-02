Elden Ring-DLC hat bereits 6 Bosse enthüllt und das sind sie

Das ist Messmer, womöglich unser finaler Endgegner in Shadow of the Erdtree.

Der erste Trailer zu Shadow of the Erdtree hat schon ziemlich viele Gegner gezeigt, die uns in der Elden Ring-Erweiterung auf die Probe stellen werden. Darunter sind einige bedrohliche Feinde, bei denen es sich mit ziemlicher Sicherheit um Arena-Bosse handelt, die uns in einem streng limitierten Bereich hinter einer Nebelwand herausfordern.

Insgesamt soll der DLC zehn große Story-Bosse mitbringen. Zusätzlich waren im Trailer aber auch Dungeon-Bosse und spektakuläre Monster zu sehen, die uns wahrscheinlich als optionale Feld-Bosse in der Open World überfallen.

Das sind die 6 gezeigten Arena-Bosse

Hier listen wir die Gegner des Trailers auf, bei denen wir davon ausgehen, dass es sich um Arena-Bosse handelt. Allerdings sind höchstwahrscheinlich nicht alle von ihnen obligatorisch für die Story. In manchen Szenen ist nämlich bereits zu sehen, dass es sich um optionale Dungeon-Bosse handelt.

Hier könnt ihr euch den Trailer noch mal anschauen:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Messmer der Pfähler

Hier seht ihr die Schlüsselfigur des DLCs: Messmer the Impaler.

FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki hat bereits bestätigt, dass es sich bei dem mysteriösen Messmer um eine zentrale Figur des DLCs handelt. Er ist im Trailer prominent vertreten und ganz am Ende wird – wenig überraschend – deutlich, dass wir uns dem Pfähler im Kampf stellen müssen.

Es ist also denkbar, dass es sich dabei sogar um die finale Gegenüberstellung der Erweiterung handelt. Wie Messmers Beiname schon vermuten lässt, wird er versuchen, uns aufzuspießen. Zudem hat er Schlangen, Feuer und höchstwahrscheinlich auch noch eine andere Form von dunkler Magie im Gepäck.

Der "lustige Löwe"

Das ist die Löwen-Bestie aus dem DLC.

Lustig wird's für uns bestimmt nicht, wenn wir uns dieser löwenähnlichen, gehörnten Kreatur stellen müssen. Im Trailer sieht die Bestie mit der doppelten Zahnreihe allerdings so aus, als hätte sie einen Heidenspaß dabei, sich vorzustellen, wie sie uns verschlingt. Findet ihr nicht?

Die Kleidung am Leib des Bosses könnte darauf hinweisen, dass das Monster früher ein Mensch gewesen ist. Im gezeigten Material sehen wir unter anderem, wie es mit Blitzen um sich wirft.

Im exklusiven Interview von GameStar-Kollegin Petra erfahrt ihr mehr über die Erweiterung:

Der "gruselige Reiter"

Dieser unheimliche Reiter ist ebenfalls im Trailer zu sehen.

Wir beobachten außerdem einen Kampf gegen einen skelettierten Reiter mit leuchtendem Schädel, der etwas wirft, was wie ein scharfkantiger Knochen-Bumerang aussieht. Er befindet sich in einem überfluteten Untergrundareal und ist möglicherweise ein Dungeon-Boss.

Das "Kerzenleuchter-Duo"

Diese zerlumpten Kreaturen greifen uns im Team an.

Es sieht außerdem ganz danach aus, als könnten wir uns mindestens einem Doppelboss stellen. Wir können im Trailer einen ersten Blick auf ein in Lumpen gehülltes Duo erhaschen, das Kerzenleuchter in Händen hält.

Das Eingangsportal im Hintergrund lässt erkennen, dass es sich um einen der Dungeons handelt, bei denen wir zunächst den versteckten Türöffner finden müssen. Hier ist Feuermagie im Spiel, was bei den Leuchtern kaum verwunderlich ist.

Die "Kämpferin im roten Kleid"

Das rote Kleid wird durch die blauen Blumen richtig gut in Szene gesetzt.

Gut in Szene gesetzt wird im Trailer auch die Begegnung mit einer Frau, die ein auffällig rotes Seidenkleid trägt. Sie wirbelt mit zwei Katanas durch ein blaues Blumenfeld. Natürlich könnte es sich bei ihr auch um eine NPC-Invaderin handeln, so wie der Kampf inszeniert ist und da es sich nicht um ein Phantom handelt, gehen wir aber eher von einer "richtigen" Boss-Begegnung aus.

Das "Runenskelett"

Was es mit dieser Kreatur auf sich hat, ist bisher ein Mysterium.

Gegen Ende des Trailers sehen wir ein Skelett, das versucht, sich ein Schwert aus dem Kopf zu ziehen. Unter den zerlumpten Kleidern ragen Knochen hervor, die in Form und Farbe stark an die Zwischenland-Rune erinnern. Im gezeigten Material ist kein Kampf gegen die Kreatur zu sehen, doch die Szene erinnert stark an eine Boss-Cutscene.

Im Trailer gezeigte Feld-Bosse

Zusätzlich waren im Trailer große, einschüchternde Monster zu sehen, die wir offenbar in der Open World bekämpfen können; also ganz ähnlich wie die Drachen des Hauptspiels (unter anderem in Limgrave und Liurnia) oder großen Golems, die Wägen mit Schätzen ziehen.

Der "Wildschweinreiter"

Bei der Wahl des Reittiers ist dieser Ritter kreativ.

Der Trailer zeigt einen Reiter, der nicht etwa auf einem Pferd, sondern auf einem riesigen Wildschwein sitzt. Vermutlich handelt es sich hier um eine Alternative zu den Rittern, denen wir bereits in Limgrave begegnet sind.

Der "Ofen"

Dieser Gegner kann offensichtlich ein flammendes Inferno heraufbeschwören.

Richtig beeindruckend wirkt auch ein riesiger, wandelnder "Ofen", der offenbar mit glühenden Leichen gefüllt ist. Auf den ersten Blick könnte es sich um einen großen Hauptboss handeln. Wir sehen aber in einer Szene, wie er mit einem Feind-Trupp unterwegs ist, ganz ähnlich wie die wagenziehenden Golems.

Das "stachelige Nilpferd"

Nilpferde sind in der Elden Ring-Fauna neu.

Statt eines Drachens lautert uns im DLC wohl in einem See ein riesiges Nilpferd-ähnliches Monster auf. Ein bisschen Stachelschwein wurde hier wohl auch eingekreuzt, denn in einer Szene fährt die Bestie spitze Leuchtstäbe aus, um sich draunter zu verkriechen.

Spätestens am 21. Juni wissen wir es genauer, denn dann erscheint Shadow of the Erdtree für alle Plattformen, auf denen Elden Ring verfügbar ist.

Welchen der gezeigten Bosse oder Gegner findet ihr am spannendsten? Und habt ihr vielleicht noch weitere mögliche Bosse entdeckt?