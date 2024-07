Elden Ring: Diesen geheimen DLC-Boss solltet ihr auf keinen Fall verpassen - allein schon die Belohnung ist es wert!

Manche Gegner im DLC verstecken sich richtig gut vor uns. Dabei hätten sie das gar nicht nötig.

Einige der spannendsten Winkel des Schattenreichs aus Shadow of the Erdtree sind richtig gut verborgen. Sie sehen häufig nicht nur großartig aus und erzählen Geschichten, sondern enthalten auch wertvolle Items und Boss-Gegner.

Einer von Letzteren sticht nicht nur mit seinem coolen Design heraus - zusätzlich findet ihr gleich hinter seiner Arena auch noch ganze fünf Scadubaum-Fragmente! Die solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Das ist der versteckte Boss und so findet ihr ihn

Er war bereits im ersten Trailer zu Shadow of the Erdtree zu sehen: der Ritter, der auf einem gigantischen Wildschwein in den Kampf zieht und ein eigenes Echo mitbringt. Sein Name ist, wie wir jetzt wissen, Kommandant Gaius und die Begegnung ist rein optional – und damit eben auch ziemlich leicht zu verpassen. Wir haben eine ganze Weile gebraucht, um ihn im Schattenreich zu finden.

Einen Ritter auf einem Wildschwein in Rüstung sieht man nicht alle Tage (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=WbwWJ19qaKI).

Wir bekämpfen ihn auf einem weiten Feld und das gehört im Prinzip noch zum Schattenbergfried, aber zum schwierig erreichbaren, nördlichen Teil. Um in diesen zu gelangen, müsst ihr erst mal ein bisschen Platforming absolvieren, euch dann in einem unübersichtlichen Bereich zurechtfinden und am Ende sogar noch an der richtigen Stelle die passende Geste ausführen, um weiterzukommen!

Damit ihr den Weg findet, hat Kollege Stephan ein Video für euch aufgezeichnet:

7:17 Elden Ring-DLC: So kommt ihr vom Kirchenbezirk in das Geheim-Gebiet im Norden

Falls ihr bereits Schwierigkeiten habt, den Ausgangspunkt oder die Geste zu finden, von dem aus Stephan startet – also den überfluteten Kirchenbezirk – findet ihr eine kurze Anleitung direkt in der Videobeschreibung.

Habt ihr den Ort der Gnade vor dem Bosskampf erreicht, seid ihr übrigens auch schon auf dem Weg in die nordöstliche Region der Karte, wo ihr euch unter anderem für eine NPC-Quest hinbegeben müsst.

Der Bosskampf rentiert sich!

Habt ihr Kommandant Gaius von seinem "hohen Ross heruntergeholt", dann winken nicht nur über 200.000 Runen, sondern auch sein Boss-Echo und gleich fünf Scadubaum-Fragmente auf einem Haufen. Falls ihr darüber hinaus noch Probleme habt, alle Fragmente zu finden, schaut doch mal hier nach:

Mehr zum Thema Alle 50 Scadubaum-Fragmente mit Fundort auf der Map in Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree von Stephan Zielke

Die Fragmente nach dem Gaius-Bosskampf findet ihr bei dem Kelch hinter der Arena. Übrigens hat FromSoftware die Auswirkung der ersten Scadu-Stufen mit einem Patches verstärkt.

Damit geben gerade die ersten zwei Stufen jetzt gleich mal einen größeren Boost, während er dann bei weiteren tendenziell eher wieder schwächer ausfällt, sodass es am Ende beinahe wieder auf dasselbe hinausläuft. Aber so oder so: Scadu-Fragmente lohnen sich!

Habt ihr den Boss bereits selbst gefunden oder euch gewundert, wo er sich versteckt?