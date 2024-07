Elden Ring-DLC enthüllt noch mehr Geheimnisse über 'lebendige Pötte' - und die sind so eklig, dass wir sie lieber direkt wieder vergessen würden!

Welche Rolle Figuren und Wesen im DLC spielen, ist oft erst bei genauerem Hinsehen zu erkennen.

Wisst ihr noch, als wir vor dem Elden Ring-Release alle begeistert davon waren, wie niedlich der lebende Pott in den Trailern aussieht? Die Entwickler*innen haben sich dabei bestimmt ins Fäustchen gelacht, weil sie bereits wussten, mit welcher finsteren Wahrheit uns das Spiel konfrontieren wird: Im Inneren der Kriegergefäße stecken nämlich ... Leichen – was auch sonst?

Trotzdem finden wir unseren Kumpel Alexander und das später mit einem Patch hinzugefügte Gefäßkind immer noch ein bisschen putzig. Doch FromSoftware hat noch weitere düstere Geschichten über Pötte auf Lager. In Shadow of the Erdtree gibt es Gefäße, die in Dungeons auf uns zustürmen. Und was wir an anderer Stelle über sie erfahren, ist Horror pur!

Um diese Wesen dreht sich die düstere Geschichte

Die Wesen, um die es hier geht, stürmen in umgedrehten Gefäßen auf uns zu, aus denen auf der Unterseite ihre Beine herausragen. Zerplatzt die Keramik, bekommen wir einen genaueren Eindruck von dem, was uns da eigentlich attackiert: Es handelt sich nur auf den ersten Blick um lebenden Pötte, denn eigentlich greifen uns zusammengewachsene Fleischgestalten an, die nur bei genauem Hinsehen noch wenige menschliche Merkmale enthalten.

So sieht es aus, wenn eine der Kreaturen ihr Gefäß verlässt und uns anspringt.

Item-Beschreibungen verraten mehr über die Hintergründe der Wesen und Lore-Experte VaatiVidya hat die in seinem neuesten Video sehr anschaulich zusammengefasst.

Aber Vorsicht: Jetzt wird es wirklich widerlich und grausam. Falls ihr einen schwachen Magen habt oder Themen wie Folter lieber vermeiden wollt, solltet ihr nicht weiterlesen!

Was wir da sehen, sind die zusammengebackenen Körper von Angehörigen des Schamanenvolkes. Damit sie auf diese Art zusammenwachsen konnten, wurden sie mit "Zahnpeitschen" malträtiert. Das verrät uns die Bezeichnung dieses Gegenstands, den wir im Spiel finden können.

Das ist das Bonny-Dorf.

Die Hiebe, bei denen sich faulige Zähne in die Haut der Personen gruben, sollten dafür sorgen, dass sich Wunden bilden und entzünden, sodass die Körper besser zu einer kompletten Masse zusammenwachsen. Gleich mehrere Hinweise finden sich im Bonny-Dorf, einer Ansammlung finsterer Ruinen und Gefäße.

Spoilerwarnung: Die folgenden Absätze enthalten Spoiler zu wichtigen Figuren des Schattenreichs und Zwischenlands.

Wer tut so was und warum?

Einen sehr guten Hinweis darauf bekommen wir, wenn wir weitere Item-Beschreibungen lesen und uns außerhalb des Bonny-Dorfs umsehen. Offenbar stecken die Hornherolde hinter der ganzen Sache. Die Madenmaske des Hornherolds, den wir gleich am Anfang des DLCs treffen, dient dazu, Zweifel und anderes bei Ritualen auszusperren. Zudem verrät sie, dass sie von hochrangigen Herrschern des Bonny-Dorfs getragen wird.

Bei der Peitschenhütte treffen wir auf den Geist.

In der Siedlung selbst werden wir von Feinden mit Fleischerbeilen angegriffen, die dieselbe Maske tragen. Ein Geist, der ganz in der Nähe zurückgeblieben ist, behauptet außerdem, die Schamanen würden ausschließlich dafür leben, ihre grausame Bestimmung in den Gefäßen zu finden. In den Behältnissen würde sie die "Nacht-Heiligkeit" erwarten.

Ein weiteres Indiz dafür, dass die Hornholde involviert sind, ist der Umstand, dass sich ein ganz bestimmter Dungeon – der Belurat-Kerker – direkt unter der Siedlung der Hornholde befindet. Hier treffen wir auf die verwachsenen Schamanen in ihren Gefäßen und jede Menge umherwandelnde lebende Pötte.

Im Belurat-Kerker treffen wir auf viele unterschiedliche Gefäße.

Außerdem können wir der Beschreibung der Pötte entnehmen, dass die Schamanen dort Gebete an die Eingeweide der großen Gefäße entsenden, damit diese eines Tages in der Heiligkeit wiedergeboren werden.

Was diese Heiligkeit aber genau bedeutet und was sich die Hornholde von dieser Praktik versprechen, bleibt –wie so oft bei Geschichten von FromSoftware – ein Mysterium. VaatiVidya hat zumindest angekündigt, sich diesem in einem weiteren Video widmen zu wollen.

Das Ganze hängt mit Marika und dem Schicksal des Schattenlands zusammen

Ein geheimer Ort im DLC, nämlich das Schamandorf, weist darauf hin, dass Königin Marika selbst dort gelebt hat und somit vermutlich eine Schamanin war. Folglich war das für sie vorgesehene Schicksal mitnichten die Göttlichkeit.

3:16 Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Das lässt den brutalen Krieg, den sie mithilfe der Armee ihres Sohns Messmer im Schattenreich angezettelt hat, natürlich in einem völlig anderen Licht dastehen.

Mit diesem Wissen können wir nämlich davon ausgehen, dass Marika von Rache getrieben wurde, nachdem sie einer grausamen Misshandlung durch die Hornholde entkommen konnte.

Habt ihr diese versteckte Geschichte im DLC entdeckt, beziehungsweise die Zeichen richtig gedeutet und die entsprechenden Item-Beschreibungen gelesen?