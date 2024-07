Der Elden Ring-DLC verschweigt euch einen wichtigen Unterschied zwischen helfenden NPCs für Kämpfe: Das solltet ihr unbedingt wissen

Hilfe rufen kommt im Elden Ring-DLC manchmal mit einem großen Nachteil, in anderen Fällen nicht.

Die Bosse aus Shadow of the Erdtree verlangen euch einiges ab. Sie hauen euch kontinuierlich Kombos um die Ohren und Ablenkung ist da natürlich Gold wert. Zu diesem Zweck könnt ihr eure Geisteraschen beschwören, aber auch helfende NPCs stehen für einige Kämpfe zur Verfügung.

Bevor ihr euch diese aber an die Seite ruft, solltet ihr eine Sache wissen, die euch im Spiel leicht entgehen kann. Dort taucht nämlich keine entsprechende Warnung auf.

Diese Unterschiede gibt's bei den NPCs

Habt ihr bereits Charaktere im DLC für Bosskämpfe beschworen, dann habt ihr euch womöglich gewundert, warum manche der Rufzeichen vor der Arena liegen und manche innerhalb dieser. Ersteres ist beispielsweise beim finalen Boss der Fall. Ein Zeichen in der Arena findet ihr dagegen unter anderem bei Bayle. Hier könnt ihr Igon zur Hilfe rufen, was wir euch für die Inszenierung absolut empfehlen können.

Aber warum liegen die Zeichen an unterschiedlichen Stellen? Auf den ersten Blick wirkt es, als gäbe es nur bei den NPCs, die wir innerhalb der Arena beschwören müssen, einen großen Nachteil. Rufen wir die, stehen wir ja bereits einem Obermotz gegenüber und kassieren fast immer mindestens einen Treffer dafür.

Tatsächlich gibt es aber bei den in der Arena beschworenen Figuren auch einen großen Vorteil: Holt ihr sie in den Kampf, dann bekommt der Boss nämlich keine zusätzlichen Lebenspunkte als Ausgleich für die Hilfe (via Doms Roundtable). Falls ihr jedoch NPCs vor der Nebelwand beschwört, tritt genau das ein. Das gilt übrigens auch, wenn ihr echte Mitspieler*innen ruft.

Auch das solltet ihr wissen, bevor ihr die Figuren beschwört

Ihr solltet es euch also bei den Rufzeichen vor der Arena zweimal überlegen, ob ihr sie nutzt, falls ihr Unterstützung braucht. Schließlich muss ihr Support dann das zusätzliche Leben für den Boss aufwiegen können. Das Spiel warnt euch nicht explizit vor dieser Konsequenz beim Rufen der Figuren.

3:16 Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Bei den NPCs, die ihr in der Arena rufen müsst, gehören die Gegenüberstellungen auch ganz explizit zu ihrer Questline. Allerdings haben Charaktere, die ihr vor der Nebelwand rufen könnt, unter Umständen ebenfalls wichtige Dialoge im Kampf, die euch Storyschnipsel näherbringen. Sie zumindest einmal zu rufen, um das zu erleben, lohnt also meist – selbst, falls ihr den Boss danach lieber alleine bezwingt.

Ihr solltet aber ganz besonders im DLC immer gut die Vor- und Nachteile abwägen, falls ihr Hilfe braucht und dann entscheiden, ob ihr alleine, beziehungsweise mit starkem Build und Geisterasche in den Kampf geht – oder eben mit einem NPC oder einer echten Person.

Wusstet ihr, dass es diesen Unterschied gibt? Habt ihr in Shadow of the Erdtree einen oder mehrere Charaktere zur Hilfe gerufen?