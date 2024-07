Im Elden Ring-DLC könnt ihr zwei richtig starke Geheimschwerter bekommen - aber nur, wenn ihr eine Waffe an einem super versteckten Ort einsetzt

Das Schwert des Lichts ist eine der beiden geheimen Waffen.

Wenn es eines im Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree zu Hauf gibt, dann sind es Geheimnisse. Viele Ausrüstungsgegenstände, Bosskämpfe oder auch nur Wege sind richtig gut verborgen. Zwei ganz spezielle Schwerter, die sich perfekt für einen Faith-Build eignen, treiben das Ganze aber auf die Spitze.

Bei ihnen handelt es sich nämlich nicht um ganz normale Items, die wir finden und aufheben können, sondern wir müssen sie erst mal den Basis-Gegenstand finden und dann die besonderen Waffen durch eine Transformation an ganz bestimmten Orten "herstellen". Falls ihr jetzt irritiert seid, was wir damit meinen, dröseln wir das Ganze für euch auf.

Sword of Light und Sword of Darkness: Das hat es mit den Geheimwaffen auf sich

Die Schlüssel-Locations, um das Schwert des Lichts und Schwert der Dunkelheit (Sword of Light und Sword of Darkness) zu erhalten, sind drei gut verborgene Altäre. Zunächst könnt ihr euch an einem von ihnen die Ausgangswaffe holen, nämlich das Steinummantelte Schwert (auf Englisch: Stone-Sheathed Sword).

Interagiert mit dem leuchtenden Altar, um das Schwert zu verwandeln.

Habt ihr dieses erhalten, könnt ihr es in die anderen beiden Schwerter verwandeln, die nicht nur Heiligenschaden versursachen, sondern ihn auch noch buffen, beziehungsweise einen entsprechenden Debuff auf Gegner wirken können.

so sieht das Sword of Light aus.

Die ideale Kombination, die einen großen Vorteil für Faith-Builds bietet, sind also beide Waffen. Allerdings könnt ihr nur beide auf einmal besitzen, falls ihr entweder im New Game Plus zurückkehrt oder nette Freund*innen habt, die euch im Mulitplayer eine zweite Ausgangswaffe fallenlassen. Diese verschwindet nämlich aus eurem Inventar, sobald ihr eine der Transformationen vorgenommen habt.

7:17 Elden Ring-DLC: So kommt ihr vom Kirchenbezirk in das Geheim-Gebiet im Norden

So bekommt ihr die Geheimschwerter

Alle drei Altäre sind ziemlich gut versteckt. An welchem ihr die Ausgangswaffe bekommt und wo ihr es dann umwandeln könnt, hängt davon ab, welchen der Altäre ihr zuerst findet. Um das Ausgangsschwert zu verwandeln, müsst ihr nur mit den Altären interagieren. Sie befinden sich an den folgenden Orten:

Ruinen von Unte: Zum Ort der Gnade Wasserstelle des Schlosses müsst ihr erst mal mit einem geheimen Weg gelangen, bei dem ihr euch in einen Sarg hinter einer Geheimwand legt. In die nahegelegenen Ruinen hineinzukommen, ist aber eine ebenso knifflige Aufgabe. Dazu braucht ihr nämlich einen großen Ofenpott, den ihr craften könnt, wenn ihr das entsprechende Handbuch findet. Diesen werft ihr dann von einem Balkon aus in den Korb des inaktiven Furnace Golems (die großen wandelnden Öfen). Er steht dann auf und ihr könnt durch.

Zum Ort der Gnade Wasserstelle des Schlosses müsst ihr erst mal mit einem geheimen Weg gelangen, bei dem ihr euch in einen Sarg hinter einer Geheimwand legt. In die nahegelegenen Ruinen hineinzukommen, ist aber eine ebenso knifflige Aufgabe. Dazu braucht ihr nämlich einen großen Ofenpott, den ihr craften könnt, wenn ihr das entsprechende Handbuch findet. Diesen werft ihr dann von einem Balkon aus in den Korb des inaktiven Furnace Golems (die großen wandelnden Öfen). Er steht dann auf und ihr könnt durch. Für einen weiteren Altar müsst ihr das Sprungpad in den Uralten Ruinen von Rauh nutzen, um auf eine erhöhte Plattform zu gelangen. Von dem Turm, den ihr dort oben seht, trennt euch ein Abgrund. Aber ein unsichtbarer Pfad führt hinüber, wie es ihn schon im Hauptspiel gab. Reitet einfach rüber und findet den Altar.

nutzen, um auf eine erhöhte Plattform zu gelangen. Von dem Turm, den ihr dort oben seht, trennt euch ein Abgrund. Aber ein unsichtbarer Pfad führt hinüber, wie es ihn schon im Hauptspiel gab. Reitet einfach rüber und findet den Altar. In den Nebelrisskatakomben krachen Stachel-gespickte Fallen auf euch hinunter. Aber an einer Stelle könnt ihr über sie rüberlaufen. Auf diesem Weg gelangt ihr zu dem Altar.

Habt ihr bereits einen der Altäre entdeckt und selbst verstanden, wie das Ganze funktioniert?