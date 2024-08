Ein Elden Ring-Fan bewertet als Mode-Polizei euer Outfit und ihr solltet euch ab sofort immer schick anziehen

In Zukunft solltet ihr stets auf ein gutes Outfit achten, wenn ihr in Elden Ring online spielt.

Dass die Elden Ring-Community ein ganz besonderer Haufen ist, haben wir in der Vergangenheit schon oft erlebt. Während sich einige immer neue Herausforderungen suchen und das Spiel durchspielen, ohne selbst anzugreifen, bauen andere kurzerhand den heimischen Thermomix um, um darauf ihr liebstes Spiel zu zocken.

Andere hingegen nutzen die Multiplayer-Features von Elden Ring, um sich auszutoben – beispielsweise indem sie im Alleingang Bosse für andere legen oder aber … die Outfits anderer bewerten?!

Drip Inspector nimmt euch ganz genau unter die Lupe

Elden Ring steckt voller kreativer und stylischer Outfits und der Begriff “Fashion-Souls” hat sich nicht umsonst als festes Diskussionsthema in der Souls-Community etabliert. Da es in FromSoftware-Spielen kein Transmog-System gibt, stehen Spielende nämlich immer wieder vor der schweren Entscheidung: Soll das eigene Outfit gut aussehen oder besser zum gewählten Build passen.

Dass diese Entscheidung nicht nur Auswirkung auf unser Spielerlebnis hat, zeigt ein Spielender, der sich selbst “Drip Inspector” nennt und mit seinem Fernrohr die Community erheitert. Als Invader besucht er nämlich unsere Welten, um uns genau unter die Lupe zu nehmen.

Wie das ganze aussieht, zeigt zum Beispiel dieses Video auf Reddit:

Mittlerweile sind Reddit und andere Social-Plattformen voller Berichte über den Mode-Connaisseur, der nicht an herkömmlichen Multiplayer-Auseinandersetzungen interessiert ist. Nachdem er Mitspielende mit seinem Fernrohr genau inspiziert hat, gibt er jedoch eindeutig zu verstehen, ob er deren Outfits für gut oder schlecht hält.

Gefällt ihm, was er sieht, quittiert er das Treffen mit einem passenden Emote und lässt laut einigen Berichten auch gerne mal kleine Belohnungen, wie Runen fallen. Fällt das Urteil allerdings weniger gut aus, gibt es schonmal ein entschiedenes Kopfschütteln oder einen Tritt ins Gesicht.

Wenn ihr euch übrigens fragt, was es mit dem Jugendwort 'drip' auf sich hat - das steht für ein gutes Aussehen oder ein positives Auftreten und leitet sich vom englischen Begriff 'to drip', also 'tropfen' oder 'laufen' ab und drückt aus, dass jemand vor gutem Style 'überläuft'. Eine Eigenschaft, die vor allem in der GamePro-Community weit verbreitet ist.

Aber wo wir schonmal dabei sind, uns unverhohlen bei euch einzuschmeicheln: Seid ihr zufällig schon mal auf den 'Drip Inspector' oder die bereits aus Dark Souls bekannte 'Fashion Police' gestoßen? Welche anderen Erfahrungen habt ihr im Multiplayer von Elden Ring gemacht? Verratet es uns in den Kommentaren!