Spieler zockt Elden Ring-DLC auf dem ... Thermomix! - 'War kaputt, haben ihn repariert, man könnte auch jederzeit wieder damit kochen'

Elden Ring und insbesondere der Shadow of the Erdtree-DLC sind nichts für schwache Nerven – aber den Thermomix.

Klingt komisch, ist aber so: Ein besonders findiger Elden Ring-Fan hat aus seinem Thermomix einen Controller gemacht und damit schon den einen oder anderen fiesen Boss aus dem Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree erledigt. Das ist wirklich kaum zu glauben, scheint aber sogar wirklich blendend zu funktionieren und kann in gleich mehreren Videos bestaunt werden. Man kann also wirklich alles mit dem Ding machen.

Thermomix als Controller zum Elden Ring spielen: So bekommt "let him cook" eine ganz neue Bedeutung

Worum geht's hier: Der Elden Ring-DLC zählt zum schwierigsten, was Entwicklerstudio From Software bisher so auf den Markt gebracht hat. Aber einigen Hardcore-Fans ist das offenbar immer noch nicht schwierig genug, weshalb sie besondere Challenge-Runs absolvieren. Sie steuern beispielsweise mit einer Tanzmatte, nur mit ihren Gedanken oder eben mit einem Thermomix. Ja, wirklich!

1:02 Der neue Elden Ring-DLC-Trailer zeigt eine 'echte Papst-Schildkröte' und das müsst ihr gesehen haben

So sieht das dann aus: Wenn ihr es nach all den Beteuerungen meinerseits immer noch nicht glauben könnt, solltet ihr euch einfach selbst einen Eindruck davon verschaffen, wie Streamer und TikToker thecrisio die Gegner aus dem Elden Ring-DLC plattmacht. Hier zum Beispiel Messmer:

Wie ihr hier erkennen könnt, läuft das Spiel selbst nicht auf dem Thermomix (auch wenn der ein Mini-Display hat, aber das hier ist nun mal nicht Doom, sondern Elden Ring). Stattdessen wurden die Knöpfe des Küchengeräts einfach als Controller-Ersatz genutzt. Höchstwahrscheinlich lassen sie sich nach Lust und Laune belegen und nach etwas Eingewöhnung funktioniert das Ganze dann offensichtlich sehr gut.

Hier seht ihr, wie Crisio den ehemals schwierigsten Bosskampf in Elden Ring gegen Malenia mit einem Thermomix absolviert:

In den Kommentaren wird diese äußerst unorthodoxe Controller-Alternative natürlich extrem gefeiert. Ein Mensch freut sich, dass man mit dem Gerät ja offenbar wirklich alles machen kann, wie immer behauptet wird, ein anderer macht den Scherz, dass "let him cook" so eine ganz neue Bedeutung bekommt und eine dritte Person schreibt, dass das hier wohl die deutscheste Art überhaupt sei, um Elden Ring zu spielen.

Funktioniert das Teil noch? Na klar. Crisio selbst schreibt in den Kommentaren, der Thermomix sei gebraucht gekauft worden und habe dementsprechend auch nicht so viel gekostet. Außerdem sei er weiterhin jederzeit einsatzbereit:

"War ein defekter gebrauchter Thermomix, den wir repariert haben und dann damit gekocht haben… Also theoretisch kann man damit jederzeit wieder kochen."

Was ist überhaupt ein Thermomix? Beim Thermomix handelt es sich um ein kurioses und mysteriöserweise immer wieder sehr gehypetes Küchengerät. Es kostet unverschämt viel Geld und vereint mehrere Funktionen in sich. Ihr könnt darin zum Beispiel Zutaten zerkleinern und sie anschließend in demselben Topf auch noch erwärmen – perfekt für Shakes oder Suppen, aber auch Eis soll sich darin herstellen lassen.

Wie findet ihr den Thermomix als Gamepad? Habt ihr euch auch schon mal abgedrehte Controller selbst gebaut?