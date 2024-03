Elden Ring: Das legendärste FromSoftware-Schwert gibt es jetzt in echt und es sieht so cool aus, dass wir vor Ehrfurcht erstarren

Das Dunkelmondgroßschwert aus Elden Ring in RL sieht einfach nur episch aus.

Na, benötigt ihr neue Deko für eure kahlen Wände oder einfach nur einen epischen Gegenstand, mit dem ihr besonders cool auf Fotos posieren könnt?

Dann schaut euch mal dieses schicke Schwert von Panda Studio an – hierbei handelt es sich um das legendäre Dunkelmondgroßschwert (aka Dark Moon Greatsword) aus FromSoftwares Open World-Hit Elden Ring (via Kotaku).

Dunkelmondgroßschwert-Replica ist einfach nur episch

Wie viel kostet das gute Stück? Die schlechte Nachricht zuerst – das Schwert ist ziemlich teuer, und zwar so teuer, dass ihr euch von dem Geld fast schon eine neue Konsole zulegen könnt: 459 US-Dollar um genau zu sein. Das sind umgerechnet etwa 422 Euro (Versandkosten kommen hier allerdings noch obendrauf). Das Schwert ist bei weareanimecollectors.com erhältlich.

Dafür kommt die beliebte Waffe natürlich sehr hochwertig daher. In dem unten verlinkten Video könnt ihr euch ein genaueres Bild davon machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist das Dunkelmondgroßschwert? Hierbei handelt es sich um Elden Rings Abwandlung des Moonlight Greatswords, eine der bekanntesten Waffen – wenn nicht sogar DIE bekannteste Waffe – aus dem Hause FromSoftware. Diese ist in fast jedem Spiel des japanischen Entwicklerstudios in irgendeiner Form vertreten, darunter auch in Dark Souls (Teile 1-3), Bloodborne und sogar im Sci-Fi-Titel Armored Core 6.

Woher bekomme ich das Dunkelmondschwert in Elden Ring? Hierfür müsst ihr die Questreihe von Ranni absolvieren. Hinterhergeworfen wird euch die Klinge allerdings nicht. Die Questreihe besteht aus ganzen zehn Schritten, unser verlinkter Guide nimmt euch dabei an die Hand.

Die Anfänge des Großschwerts gehen übrigens sogar bis in die 90er zurück: Den ersten Auftritt feierte es im FromSoftware-Spiel King's Field, das im Jahr 1994 auf den Markt kam.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Würdet ihr euch die Replika holen? Und welche Waffe aus Elden Ring (und generell aus den Soulsspielen von FromSoftware) ist euer Liebling und warum? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.