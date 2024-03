Elden Ring-Fan sortiert Zauber nach ihrer Stärke und löst damit heftige Diskussionen in der Community aus

Elden Ring-Fans haben unterschiedliche Meinungen zum Thema 'die besten Zauber'.

Elden Ring bietet zweifelsohne ein großes Sortiment an äußerst nützlichen Zaubern und Anrufungen, die entweder mit Weisheit oder Glaube skalieren. Aber welche sind die besten und welche lohnen sich dagegen kaum?

Diese Frage will ein Fan mit einer Tierlist klären, in der er die Zauber unterschiedlichen Rängen zuteilt; aber einge Community-Mitglieder erheben lauten Widerspruch.

Das ist die Zauber-Liste, die für Diskussionen sorgt

tl;dr Ein Fan erstellt eine Tierliste für die Zauber und Anrufungen in Elden Ring basierend auf ihrer Nützlichkeit im Einzelspielermodus.

Die Community erhebt lauten Widerspruch gegen einige Zuordnungen in der Liste, beispielsweise bei Howl of Shabriri, Poison Mist und Golden Vow.

Diskussionen entstehen über die Effektivität von Zauberarten, die bei großen Bossen nützlich, aber bei kleineren Feinden weniger wirksam sind.

Reddit-User Azzrix postet seine Liste, die sämtliche Elden Ring-Zauber und Anrufungen nach ihrer Nützlichkeit sortieren soll; genau gesagt, stellt er die folgenden sieben Kategorien dafürr zusammen: S+, S, A, B, C, D und 'fast nutzlos'. Dazu erklärt der Fan, dass die Liste sich rein am Einzelspieler orientiere.

Er habe die Zauber an einigen Feinden und Bossen getestet und auf folgende Faktoren abgeklopft: Wie nützlich und praktisch sind sie? In welchen Situationen lohnen sie sich? Welche Boni und Buffs bringen sie? Wie viel FP wird verbraucht? Wie lange dauert das Casten? Er gesteht:

Aber es ist eine voreingenommene Meinung und nicht faktisch. Roastet sie, wenn ihr wollt.

Das lässt sich die Community natürlich nicht zweimal sagen. In den Kommentaren protestieren andere Spieler*innen gegen bestimmte Zuordnungen.

Das sind die Kritikpunkte

Gerade für Howl of Shabriri finden sich Fürsprecher*innen. In dieser Tierlist findet er sich in Kategorie D, also gerade mal eins über "fast nutzlos".

Was bewirkt Howl of Shabriri? Die Anrufung sorgt dafür, dass sich Wahnsinn auf Feinden in der Umgebung ausbreitet. Dabei handelt es sich um einen ziemlich heftigen Effekt, der den Gegnern nicht nur FP klaut, sodass er nicht mehr Zaubern kann, sondern auch noch deftig Schaden verursacht.

Aber auch weitere Punkte sorgen für Diskussionen. Andere Personen können beispielsweise nicht nachvollziehen, dass Poison Mist als "fast nutzlos" eingestuft wird. Ein Fan, der sich dafür ausspricht, merkt beispielsweise an: "Ich fand ihn im Early Game wirklich gut, um bei Bossen zu helfen."

Auch Golden Vow kommt in der Wahrnehmung einiger Community-Mitglieder zu schlecht weg. Die Anrufung bringt äußerst nützliche Buffs auf Angriff und Verteidigung erhöhen. Das funktioniert nicht nur bei Personen, die ihn wirken, sondern auch bei Verbündeten.

Hier könnt ihr euch übrigens den Trailer zum kommenden DLC anschauen, der neue Zauber mitbringt:

Erfahrungsgemäß können derartige Buffs erst mal weniger attraktiv wirken als ein eindrucksvolle Angriffs-Zauber, die beispielsweise einen Kamehameha-Strahl hervorrufen. Allerdings solltet ihr sie nicht unterschätzen. Gerade, um richtig mächtige Builds zu bauen, sind solche "Helfer-Zauber" nötig.

Ein User merkt an: "Ich finde es seltsam, diese Zauber, mit denen sich große Bosse cheesen lassen, in S+ zu packen, wenn du beachtest, dass sie 90% der Zeit ziemlich mies sind." Damit sind Offensiv-Zauber gemeint, die sich mit cleveren Builds und Synergien zu echten Superwaffen gegen große Gegner machen lassen.

Auf was der Fan hier anspielt, ist der Fakt, dass diese Strategien bei kleineren Feinden oft nicht so gut treffen oder zu langsam sind. Um zu erkennen, welche Zauber und Anrufungen noch in den einzelnen Kategorien stecken, müsst ihr übrigens deren Symbole erkennen.

Nun wollen wir die Diskussion an euch weiterreichen: Mit welchen Einstufungen seid ihr absolut nicht einverstanden?