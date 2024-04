Elden Ring-Fan findet nach über 300 Stunden ein Map-Detail, das ihr bestimmt übersehen habt: hässliche kleine Männchen

In Elden Ring sind Mini-Riesen auf der Map zu finden.

Das Zwischenland aus Elden Ring hält so viele gut versteckte Geheimnisse bereit, dass sich auch locker im zweiten oder dritten Durchgang noch Neues entdecken lässt. Aber nicht nur die Spielwelt strotzt vor spannenden Details, sondern auch die Map. Beim genauen Blick auf die Karte ist einem Reddit-User nach stolzen 300 Stunden im Souls-Titel noch etwas Neues aufgefallen.

Dieses Detail hat der Elden Ring-Fan auf der Karte erspäht

Wer es in Elden Ring bis zum Berggipfel der Riesen geschafft hat, stellt schnell fest, dass der Name nicht von ungefähr kommt. Reglos in die Umgebung eingebettetete Giganten verschaffen u ns einen Einblick in die Vergangenheit.

Wir können sie inmitten der verschneiten Landschaft bestaunen. Hierbei handelt es sich definitiv nicht um ein "kleines" Detail, das leicht zu übersehen ist. Aber ist euch aufgefallen, dass die Ruhestätten der leblosen Riesen auch auf der Map verzeichnet sind?

Darauf weist Reddit-User menjagorkarinte in einem Post hin und schreibt dazu:

"Nach 300+ Stunden sind mir erst die kleinen Riesen auf der Berggipfel-Map aufgefallen."

Das kann einem tatsächlich bei der Orientierung auf der Map leicht entgehen. Schließlich sind die Figuren stark vereinfacht dargestellt. Böse Zungen könnten von "hässlichen kleinen Männchen" sprechen oder von sie mit wenig gelungenen Lebkuchenmännchen vergleichen.

Aber Spaß beiseite: Der Detailgrad und Stil der Darstellung passt natürlich wunderbar zur generell äußerst ansprechenden Map im Spiel. Und dass die Riesen überhaupt als Umgebungselemente auf der Karte dargestellt sind, ist ziemlich cool.

Das haben noch mehr Fans übersehen

Auch anderen Fans ist das entgangen. Eine Person schreibt: "Das haut mich total um", eine andere: "Danke, dass du uns drauf hingewiesen hast. Ich denke, viele von uns haben das übersehen." Das bestätigen weitere User.

Alles Wissenswerte über den kommenden DLC erfahrt ihr hier:

Zudem diskutieren Community-Mitglieder über die schiere Größe der Riesen und über ein weiteres sehenswertes Detail in Caelid, das sich leicht verpassen lässt. Was schnell aus bestimmten Winkeln für einen Felsen gehalten werden kann, ist nämlich ein gigantischer Schädel. Mehr zu seiner Hintergrundgeschichte lest ihr in diesem Artikel:

Am 21. Juni erscheint die große Erweiterung Shadow of the Erdtree zu Elden Ring und lässt uns sicher erneut zahlreiche Geheimnisse in einem bisher unbekannten Gebiet entdecken.

Dieses Mal verschlägt es uns nämlich in das Schattenland, in dem wir auf den Spuren des mysteriösen Fürsten Miquellas wandern. Mehr über den DLC, die neuen Waffen, Feinde und die Geschichte erfahrt ihr im Video oben.

Sind euch die kleinen, niedlichen Riesen auf der Map aufgefallen?