Elden Ring-Fan will bis zum Release jeden Tag eine bockschwere Aufgabe erledigen

Die Community von From Software wünscht sich kaum etwas sehnlicher, als den um den Release von Elden Ring. Ein besonderes hingebungsvoller Fan hat sich eine ganz besondere Aufgabe auferlegt: Bis Elden Ring erscheint, möchte er einmal täglich den Sekiro-Boss Isshin, den Schwertheiligen besiegen. Und das auch noch unter erschwerten Bedingungen.

So tritt der Fan gegen Isshin an: Auf Reddit postet der User Atijohn jeden Tag ein Video, in dem er Isshin besiegt. Das Besondere: Er trägt nicht Kuros Amulett, das beim Blocken vor Schaden schützt, heilt sich kein einziges Mal und trägt die Dämonenglocke, die den Schwierigkeitsgrad noch einmal anhebt. Mittlerweile ist Atijohn bei Tag 14 angekommen. Auf eine Nachfrage bestätigt er, dass er die Challenge auch über 300 weitere Tage würde durchhalten können.

Link zum Reddit-Inhalt

Das wissen wir bereits über Elden Ring

Wann erscheint Elden Ring? Einen offiziellen Erscheinungstermin gibt es für Elden Ring momentan noch nicht. Laut Jason Schreier wurde der Titel intern diverse Male verschoben, sollte aber bald gezeigt werden. Ein Release noch in diesem Jahr erscheint durchaus realistisch.

Was für ein Spiel wird Elden Ring? Immer wieder schwirrt der Begriff "Open-World Dark Souls" umher. Dieses Konzept scheint auch zuzutreffen, aber rechnet nicht mit einer offenen Spielwelt à la Skyrim. Vermutlich wird es deutlich mehr offene Areale geben als in den bisherigen Soulsborne-Spielen. Angeblich sind auch Pferde mit von der Partie.

Trailer zu Elden Ring kürzlich geleakt

Ein vermeintlicher Trailer zu Elden Ring geisterte vor wenigen Tagen durchs Internet. Sollte das Video echt sein - und danach sieht es momentan aus -, bestätigt es einige Thesen zu dem Spiel. In dem Trailer, der vom Look her stark an Dark Souls erinnert, sind Pferde und große Areale zu sehen. Allerdings scheint es sich um eine sehr alte Version zu handeln. Hoffen wir, dass wir bald auf offiziellem Weg etwas von Elden Ring hören werden.

Was würdet ihr tun, damit Elden Ring endlich erscheint?