Elden Ring-DLC: Dieser Charakter wird wahrscheinlich ein harter Boss, aber Fans wollen ihn gerne daten

Messmer der Pfähler hat ein Feuer entfacht.

In der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree werden Kämpfe natürlich wieder eine zentrale Rolle einnehmen. Daneben werden aber auch neue Aspekte der Geschichte rund um das Zwischenland beleuchtet.

Ein bislang unbekannter Akteur steht dabei klar im Mittelpunkt, nämlich Messmer der Pfähler. Dass der uns eher auf ein Arena- als auf ein Picknick-Date einlädt, dürfte feststehen. Ein kleines bisschen verliebt ist die Community aber eventuell doch, wie die Steam-Tags zeigen.

Feuer und Flamme für Messmer?

Das Wichtigste in Kürze In Shadow of the Erdtree gibt es einen mysteriösen neuen Charakter namens Messmer

Community macht sich einen Witz mit dem Tag "Messmer Dating Sim"

Auch in den Kommentaren finden sich viele humorvolle Beiträge, aber auch Spekulationen über mögliche Beziehungen

Bei FromSoftware gibt es keine Romance Optionen wie aus RPGs bekannt, aber trotzdem Beziehungen zwischen Charakteren oder sogar mit dem Spielercharakter

Auf Reddit postet ein User mit dem vielsagenden Namen The-Elden-Meme einen Screenshot von der Steam-Seite des Shadow of the Erdtree-DLCs. Dazu befindet die Person: "Ayo, FromSoft ist wirklich verwegen mit den Tags".

Der Tag, auf den der User anspielt, ist allerdings nicht von FromSoftware selbst zugeordnet, sondern unter den "beliebten User-Tags" gelistet, nämlich "Messmer Dating Sim". Da hat sich also nicht der Entwickler selbst einen Spaß erlaubt, sondern die Community.

Bei der kommt der Charakter tatsächlich seit der Enthüllung richtig gut an. Direkt danach gab es nicht nur viel Rätselraten um Messmers Identität, sondern auch Lob für das Charakterdesign. Natürlich ist bei dem Tag aber neben Bewunderung eine große Prise Humor im Spiel.

Community albert herum

Zum Dating Sim-Tag schreibt eine Person: "Jemand in der Community lässt seine Leidenschaft erstrahlen." Ein anderer Fan steuert ein wunderbares englisches Wortspiel bei: "some could say he is …messmerizing…". Auf Deutsch kann "mesmerizing" (ohne das zweite "s" wohlgemerkt) so viel wie bezaubernd bedeuten.

"Ich bin sicher, ein Date mit ihm wäre feurig", spaßt ein anderes Community-Mitglied und spielt damit auf Messmers Flammenzauber an. "Was, ernsthaft? Messmer Dating Sim? Sagt nicht mehr und nehmt mein Geld", meint ein Fan.

Natürlich kommen auch schnell Witze auf, die unter die Gürtellinie gehen, schließlich wird Messmer ausgerechnet als Pfähler bezeichnet, was gewisse Assoziationen heraufbeschwört.

Ein bisschen ernsthafter sind da Kommentare von Usern, die schreiben, dass es durchaus die Möglichkeit geben könnte, dass wir eine Art von Beziehung mit Messmer eingehen können. Sie verweisen dabei auf das Hauptspiel.

Was ist damit gemeint? FromSoftware ist sicherlich nicht bekannt für romantische Ausschweifungen. Beziehungen kommen aber trotzdem immer wieder in den Spielen vor, nicht nur in Elden Ring, sondern beispielsweise auch in der Dark Souls-Reihe; nur dass sich diese meist eher durch Dramatik und strategische Bedeutung für das Machtgefüge hervortun.

So gibt es beispielsweise auch in Elden Ring Beziehungen zwischen mächtigen Hintergrundfiguren, aber auch die Möglichkeit für uns, einem wichtigen Charakter die Hand zu reichen – auch wenn das mit den Romance-Optionen in anderen RPGs oder gar Dating-Sims wenig gemein hat.

Aus Spoilergründen wollen wir nicht mehr verraten, aber hier erfahrt ihr, um wen es geht:

Wer ist Messmer überhaupt?

Wir dürfen gespannt sein, wie die Interaktionen mit Messmer im Einzelnen aussehen wird. Dass wir uns in einem epischen Bosskampf mit ihm duellieren, war im Trailer bereits zu sehen. Daneben können wir es kaum erwarten, zu erfahren, was es überhaupt mit dieser Figur überhaupt auf sich hat.

Wir wissen, dass Messmer ein zentraler Charakter ist und FromSoftware hat schon verraten, dass er über große Macht verfügt. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob er beispielsweise ein weiteres Kind Marikas ist oder vielleicht eine bereits bekannten Figur in verwandelter Form.

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für Xbox One, Series X/S, PS4, PS5 und PC und kostet in den digitalen Stores knapp 40 Euro.

Kennt ihr die typischen Community-Witze und habt ihr auch schon lustige User Steam-Tags zu Spielen gesehen?