Elden Ring bekommt tatsächlich einen Film: Alles, was wir schon zur Live-Action-Adaption wissen

Auch Malenia könnte in einer Elden Ring-Verfilmung eine Rolle spielen.

Bereits seit Monaten gab es Gerüchte, dass das erfolgreiche Action-RPG Elden Ring eine Verfilmung bekommen könnte. Jetzt haben wir aber endlich Gewissheit: Bandai Namco hat nämlich bestätigt, dass ein Live-Action-Film zum Spiel geplant ist. Wir fassen einmal zusammen, was bereits bekannt ist und was noch offen bleibt.

Release: Wann könnte der Elden Ring-Film erscheinen?

Bislang gibt es noch keine Aussagen dazu, wann der Elden Ring-Film kommt. Bandai Namco hat den Film am 22. Mai 2025 lediglich in einer Pressemitteilung angekündigt. Ein Leak kurz vor dem Reveal via Nexus Point News hatte aber zumindest angegeben, dass die Produktion 2026 beginnen solle. (via The Verge)

Zum Vergleich: Beim Until Dawn-Film lagen zwischen Ankündigung und Release 15 Monate, beim The Legend of Zelda-Film werden es dagegen planmäßig rund 3,5 Jahre sein. Pläne für einen Minecraft-Film gab es sogar seit 2014, ehe das Projekt 2022 endlich seinen Director fand und rund drei Jahre später erschien.



Es lässt sich also nur schwer voraussagen, wie lange wir letztlich auf den Elden Ring-Film warten müssen. Ein Release bis 2028 wirkt aber zumindest realistisch.

Produktion: Wer ist am Elden Ring-Film beteiligt?

Hier gibt es zumindest erste konkrete Angaben. Als Regisseur und Drehbuchautor wurde bereits Alex Garland verpflichtet. Der war unter anderem als Director bei Ex Machina, Auslöschung (Annihilation) und Civil War (nicht zu verwechseln mit dem Marvel-Film!) tätig. Für Ex Machina bekam er 2016 sogar eine Oscar-Nominierung für das beste Originaldrehbuch. (via Wikipedia)

Als Producer wird unter anderem auch Das Lied von Eis und Feuer-Autor George R. R. Martin fungieren, der bereits an der Lore des Elden Ring-Spiels mitgewirkt hatte. A24 wird als Produktionsfirma tätig sein.

Story: Worum geht es im Elden Ring-Film?

Hierzu gibt es bislang noch gar keine Informationen, wir können also lediglich spekulieren. Im Spiel durchstreifen wir als sogenannte Befleckte die Zwischenlande auf den Spuren von Königin Marika und ihren mächtigen Kindern, die wir als Bossgegner bekämpfen, um selbst den Platz als Eldenfürst oder -fürstin einzunehmen.

Ein Film könnte diese Ereignisse natürlich abdecken, wobei er sich dann für eines der möglichen Enden im Spiel entscheiden müsste. Oder vielleicht erleben wir auch einfach die Vorgeschichte. Die könnte sich etwa um Königin Marika, den ersten Eldenfürsten Godfrey oder die Story von Miquella und Malenia drehen.

Was würdet ihr euch von einem Elden Ring-Film wünschen und wollt ihr die Geschichte des Spiels oder lieber eine neue Story erleben?