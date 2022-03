Elden Ring: Plötzlich geheilt, ohne was dafür zu tun - dank Multiplayer-Feature

Ihr kennt es alle: Ein scheinbar aussichtsloser Bosskampf. Der Gegner ist zwar fast besiegt, ihr aber auch - und ihr habt all eure Heilungsflaschen verbraucht. Theoretisch kann es in dieser Situation passieren, dass ihr auf einmal geheilt werdet. In Elden Ring gibt es nämlich ein Multiplayer-Feature, das nicht allen bekannt sein dürfte, euch aber Heilung bescheren kann.

Nachricht bewerten und Leben retten

Darum geht es: Die mal lustigen, hilfreichen oder auch fiesen Nachrichten anderer Elden Ring-Fans begleiten uns immer dann, wenn wir das Action-RPG online starten. Manch markanter Ort ist geradezu übersäht von den weiß leuchtenden Symbolen, die uns beispielsweise verraten, wo ein verstecktes Item zu finden ist.

Nachrichten bewerten: Die meisten von euch wissen vermutlich auch, dass ihr diese Nachrichten bewerten könnt. Aber war euch auch klar, dass ihr mit einer positiven Bewertung, also indem ihr mit der Nachricht interagiert und "gut" auswählt, der Verfasserin oder dem Verfasser eventuell im Spiel das Leben retten könnt?

Spielt diese Person nämlich gerade selbst, so wird sie geheilt - genau wie beim Trinken einer Flasche Purpurtränen. Das kann sogar mitten in einem Bosskampf passieren und den entscheidenden Vorteil bringen, um diesen zu gewinnen.

Mehr zu Elden Ring:

Ihr habt unser Test-Video zu Elden Ring noch nicht gesehen? Dann könnt ihr das hier nachholen:

So profitiert ihr selbst von der Mechanik

Spielt ihr online, so könnt ihr selbst Nachrichten platzieren und darauf hoffen, dass sie gut ankommen und euch zusätzliche Heilung bescheren. Dazu wählt ihr einfach den Nachrichten-Tab im Menü aus. Dann habt ihr die Möglichkeit, aus Textbausteinen und einzelnenen Wörtern eine Mitteilung an andere Fans zusammenzubasteln.

Welche Nachrichten haben die besten Chancen auf gute Bewertungen? Pauschal lässt sich das schwer sagen. Versucht einfach, kreativ zu sein. Lustige Nachrichten kommen gut an, hilfreiche natürlich auch. Aber viele Fans pushen auch Troll-Nachrichten, um diese glaubwürdiger zu machen und noch mehr Leute dazu zu bewegen, beispielsweise in den Tod zu springen.

Falls ihr übrigens daran denkt, die Mechanik mit zahllosen Nachrichten auszunutzen, sei euch gesagt: Natürlich gibt es ein Limit, wie oft ihr durch Likes geheilt werden könnt. Ihr braucht es also nicht zu übertreiben.

Wusstet ihr bereits von dieser Mechanik? Habt ihr bereits davon profitiert oder bewertet ihr bewusst Nachrichten von anderen Personen? Verratet es uns in den Kommentaren.