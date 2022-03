Elden Ring: Hilfe, ich habe diesen NPC umarmt und mir einen LP-Debuff eingefangen

Schaut sofort mal nach, ob sich unter eurer Ausdauerleiste in Elden Ring ein viereckiges rotes Symbol befindet. Falls ja: Sorry, ihr wurdet auf gemeinste Art und Weise hinters Licht geführt. Mir ist's ebenfalls passiert. Ich habe eine mysteriöse Frau umarmt und mir einen LP-Debuff eingefangen, und hab's bis eben nicht einmal bemerkt.

Vorsicht vor Fia in der Tafelrundfeste

Wie, was? Lasst es mich genauer erklären: In den Gemäuern der Tafelrundfeste, dem Hub-Areal, trefft ihr auf eine Frau namens Fia. Diese bittet euch darum, euch zu umarmen um euch ein wenig Wärme zu spenden. "Was kann dabei schon schiefgehen?" dachte ich mir im Anblick eines Spiels, das mich für gewöhnlich eben nicht mit Samthandschuhen anfasst.

Was passiert, wenn ihr Fia umarmt, fragt ihr euch? Wenn ihr zustimmt und die Umarmung annehmt, dann wird eure Lebensenergie um 5% reduziert.

Mir ist das nicht einmal aufgefallen, sodass ich mehrere Stunden mit weniger Leben durch die Weltgeschichte gerannt bin. Wie hundsgemein! Insbesondere bei harten Bosskämpfen können die 5% entscheidend sein.

Wie wird der Debuff angezeigt? Wie eingangs erwähnt, ploppt ein rotes viereckiges Symbol unter eurer Ausdauerleiste auf, das den Debuff nach der Umarmung anzeigt. Dieses Symbol bleibt dauerhaft bestehen und verschwindet nicht, wenn ihr sterbt oder rastet.

Doch keine Sorge, es gibt eine andere Möglichkeit, den Debuff wieder zu entfernen. Und die ist fast schon lächerlich einfach.

Weitere Guides zu Elden Ring:

Wie entferne ich den LP-Debuff wieder?

Nach der Umarmung erhaltet ihr das Item „Segen des Firmaments“. Dieses findet ihr in eurem Inventar. Der Segen des Firmaments gibt euch einen kurzzeitigen Bonus auf euer Gleichgewicht, entfernt aber auch den bösen LP-Debuff. Setzt das Item also ein und wartet einige Sekunden bis der Effekt nachlässt. Und et voila: Ihr seid wieder geheilt (via IGN).

Übrigens bin ich nicht die einzige, die Fia umarmt hat und unwissentlich mit reduzierter Lebensenergie herumgelaufen ist. Alle Elden Ring-Spieler*innen aus der GamePro-Redaktion, die die Tafelrundfeste erreicht haben, sind auf das Knuddelangebot eingegangen.

Wie sieht's bei euch aus, habt ihr Fia umarmt und den Debuff bemerkt?