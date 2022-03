Elden Ring: Renna taucht nicht auf - So kommt ihr trotzdem an die Geisterrufende Glocke

Eine der hilfreichsten und spannendsten Neuerungen in Elden Ring sind die Geister, die sich beschwören lassen, um uns im Kampf zu unterstützen. Um die Geisteraschen nutzen zu können, brauchen wir allerdings die Geisterrufende Glocke, die euch die Hexe Renna geben sollte. Allerdings kann diese launisch sein und bei manchen Spielenden nicht auftauchen. Wir verraten euch, was ihr in dem Fall tun könnt.

Renna zum Auftauchen bewegen

Darum geht es: Renna, die Hexe, die euch die Geisterrufende Glocke gibt, sollte eigentlich in der Kirche von Elleh bei Nacht auftauchen, nachdem ihr die Spektralrosspfeife von Melina erhalten habt. Besucht sie euch dort nicht, braucht ihr euch aber keine Sorgen machen, denn es gibt mehrere Dinge, die ihr tun könnt.

Renna doch noch zum Auftauchen bewegen: Manchmal kann es anscheinend vorkommen, dass sich die Hexe einfach etwas mehr Zeit lässt. Bei uns ist sie dann in manchen Versuchen aufgetaucht, wenn wir nach dem Treffen mit Melina das Kartenfragment besorgt haben, dann einen vierten Ort der Gnade aktiviert haben und von dort aus bei Nacht mit der Schnellreisefunktion zur Kirche von Elleh zurückgekehrt sind.

Wir haben euch auf der Map markiert, wo ihr das Kartenfragment findet und wo ein nächster möglicher Ort der Gnade ist. Übrigens könnt ihr die Schnellreisefunktion immer dann nicht nutzen, wenn euch Feinde sehen. Könnt ihr also nicht auf die Karte zugreifen, so müsst ihr die Gegner töten oder abschütteln.

Weitere Guides zu Elden Ring:

Geisterrufende Glocke beim Händler kaufen

Will die Hexe euch trotzdem nicht erscheinen oder funktioniert die Schnellreise nicht? Dann müsst ihr trotzdem nicht das ganze Spiel bewältigen, ohne Geister rufen zu können. Es gibt nämlich noch einen anderen Ort, an dem ihr die Geisterrufende Glocke kaufen könnt - und sie ist nicht mal teuer.

Melina bringt euch, wenn ihr genug Orte der Gnade aktiviert habt, zur Tafelrunde. Dort findet ihr am Ende eines vom runden Tisch abzweigenden Gangs die Zwillingshändler. Sie verkaufen euch das gesuchte Item für 100 Runen.

Habt ihr Probleme dabei, Renna zum Erscheinen zu bewegen?