Seid gewarnt, Elden Ring soll viele 'entsetzliche' Bosse bieten

"Schrecklich", "furchtbar" und "beinahe unspielbar" sind Beschreibungen, die normalerweise kein Entwickler hören will. Ganz anders hingegen From Software, deren Souls-Reihe Spieler regelmäßig an ihrem Hobby zweifeln lässt. Auch Elden Ring, das auf der E3 2019 angekündigte Action-RPG, ist da keine Ausnahme. Director Hidetaka Miyazaki bezeichnet die Bosse des Spiels jetzt schon als "entsetzlich".

In einem Interview mit Xbox Wire spricht der Entwickler über die Arbeit an Elden Ring und die Richtung, in die das Gameplay gehen soll. Die Neugier ist groß: Immerhin wird sich das Spiel laut Angaben der Entwickler in einigen Bereichen stark von früheren From Software-Titeln unterscheiden.

Beispielsweise durch eine Open World. Oder durch die Hintergrundgeschichte, die von niemand anderem als Game of Thrones-Autor George R. R. Martin geschrieben werden soll.

Was ihr von den Bossen erwarten könnt

In einer Sache soll sich Eden Ring jedoch kein bisschen von den Souls-Spielen unterscheiden: Die Bossgegner, die auf uns lauern, sollen laut Miyazaki furchtbar werden:

"Bosskämpfe sind etwas, was wir sehr gerne entwickeln und die einige der Höhepunkte in diesem Spiel ausmachen werden. Wir glauben, dass es hier eine sehr weite Spannbreite an einzigartigen und entsetzlichen Bossen geben wird, auf die sich die Spieler freuen können. "

"Freuen" ist in diesem Zusammenhang eine spannende Wortwahl. From Software-Spiele stehen in dem Ruf, besonders schwer zu sein. Immer wieder kommt es zu Diskussionen, ob die Titel nun eine willkommene Herausforderung oder eine unnötige Plackerei seien.

Welche Art von Bossen in Elden Ring auf uns warten werden, ist noch nicht sicher. Es kann jedoch sehr gut sein, dass sie an die nordische Mythologie angelehnt sind, so wie auch der Name des Action-RPGs.

Was für Bosse erwartet ihr euch in Elden Ring?