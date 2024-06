Elden Ring: Let Me Solo Her ist zurück und hilft euch jetzt im DLC!

Let Me Solo Her hilft euch jetzt bei Messmer im DLC.

Let Me Solo Her ist in den vergangenen beiden Jahren zu einer absoluten Legende im Souls-Kosmos aufgestiegen. Nachdem er zunächst schier unzählige Male von Malenia in den Staub geschickt wurde, hat er irgendwann den Spieß umgedreht und die härteste Gegnerin im Elden Ring-Hauptspiel über 1000 Mal besiegt – und zwar, indem er der Community bei ihren Versuchen Malenia zu packen, geholfen hat.

Jetzt ist die Legende in Shadow of the Erdtree zurück und hat sich in der durchaus knackigen Erweiterung ein neues Opfer gesucht. Oder positiv formuliert: Er hilft euch jetzt bei einem der schwersten Bosse im Addon.

Let Me Solo Her hilft euch jetzt bei Messmer

In der vergangenen Woche hatten wir euch bereits von Reddit-User Sylvester berichtet, der aktuell bei Mogh seine Hilfe anbietet. Der Fiesling muss schließlich bezwungen werden, bevor man das DLC-Gebiet betreten kann.

Let Me Solo Her ist derweil weitergezogen, hat sich bereits durch die Hälfte der Erweiterung gepflügt und reichlich Erfahrung gesammelt. Und zur großen Freude der Elden Ring-Community hat er sich mit Messmer ein weiteres Kind von Marika herausgesucht, vor dem er jetzt seine Hilfe anbietet.

Wie die aussieht, hat er übrigens auf seinem YouTube-Channel geteilt:

Was im Video sofort auffällt: Selbst Legenden brauchen in einem neuen Gebiet das ein oder andere Rüstungsteil. Während er Malenia stets nur mit einem Topf auf dem Kopf gelegt hat, wird in Shadow of the Erdtree jetzt auch der feine Zwirn angezogen.

Da sich Let Me Solo Her aktuell noch auf seinem ersten Playthrough befindet, ist auch durchaus fraglich, ob Messmer sein neues Hauptziel wird. Ohne euch an dieser Stelle zu spoilern sei nur gesagt, dass es im DLC noch einen viel, viel, viel (!) schwereren Brocken gibt.

Gestern ist übrigens ein erstes Balancing-Update zu Shadow of the Erdtree erschienen, das euch speziell den Spielstart erleichtert, in dem es die Angriffs- und Verteidungswerte der Scadubaum-Fragmente und der Verehrten Geisteraschen erhöht.

Die Erweiterung ist am 21. Juni für Konsolen und PC erschienen und hat seitdem nicht nur Fabelwertungen der Presse abgestaubt, sondern auch eine neue Schwierigkeitsdebatte ausgelöst.

Konntet ihr Let Me Solo Her bereits beschwören und bei welchem DLC-Boss braucht ihr aktuell am meisten Hilfe?