Elden Ring-Update 1.12.2 ist da und macht den DLC-Start leichter

Für Elden Ring ist soeben das erste Balancing-Update erschienen.

Rund fünf Tage nach Release von Shadow of the Erdtree hat FromSoftware soeben das erste Update für die Erweiterung veröffentlicht, das sich in erster Linie um Balancing-Probleme kümmert und euch speziell den Spielstart künftig erleichtern soll. Zudem wurde ein kleiner Fix für PC implementiert und eine Aussicht auf zukünftige Änderungen an der Erweiterung gegeben. (via FromSoftware)

Die Balancing-Anpassungen von Patch 1.12.2

Die folgenden Änderungen beziehen sich auf die neuen Mechaniken im Elden Ring-DLC, genauer auf die Scadubaum-Fragmente zur Stärkung eurer Angriffe und eurer Verteidigung und die Verehrten Geisteraschen mit denen ihr eure Geister aufwerten könnt.

Bis zur Hälfte der maximalen Anzahl der Scadubaum-Fragmente und der Verehrten Geisteraschen wurde der Schaden erhöht sowie die gewonnene Verteidigung verstärkt. Der Anstieg in der zweiten Hälfte ist dafür jetzt ausgewogener.

Die gewonnene Angriffskraft und die gewonnene Verteidigung des letzten Fragments beider Item-Arten wurde leicht erhöht.

Zusammengefasst führen die Änderungen dazu, dass ihr speziell zum Spielstart bzw. in den ersten Spielstunden nach Finden der ersten Scadubaum-Fragmente und Verehrten Geisteraschen künftig mehr Schaden austeilt und weniger einsteckt. Das dürfte euch unter anderem bei den ersten beiden Bossen helfen.

Findet ihr alle Items, erhaltet ihr zudem einen zusätzlichen Angriff- bzw. Verteigungsboost.

Anpassungen der PC-Grafikeinstellungen

FromSoftware hat auf PC zudem einen Bug behoben, der Raytracing-Einstellungen automatisch aktiviert, wenn zuvor gespeicherte Daten aus früheren Spielversionen geladen werden. Der Entwickler schreibt:

Wenn eure Framerate instabil ist, überprüft bitte unter 'SYSTEM' > 'Grafikeinstellungen' > 'Raytracing-Qualität' im Titelmenü oder im Spielmenü, ob diese Einstellung versehentlich auf 'EIN' gesetzt wurde. Sobald die Einstellung auf 'AUS' gesetzt ist, wird Raytracing nicht mehr automatisch aktiviert.

Ausblick auf die Zukunft von Shadow of the Erdtree

Im Blogpost gibt FromSoftware zudem an, dass weitere Balance-Anpassungen und Bug Fixes bereits für zukünftige Updates geplant sind. Konkret soll auch die Schwierigkeit der Gegner im New Game Plus angepasst werden. Frohe Kunde gibt es auch für all diejenigen unter euch, die mit Performance-Problemen auf PC oder Konsolen zu kämpfen haben. Auch hier soll in den kommenden Tagen und Wochen nachgebessert werden.

Wie gefallen euch die ersten Anpassungen am Balancing? Passt für euch oder seid ihr bestens mit dem aktuellen Schwierigkeitsgrad klargekommen?