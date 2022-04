Elden Ring: Simpler Trick lässt euch LP ermogeln - ihr braucht nur 2 Items

Eure Lebenspunkte schwinden in Elden Ring und ihr habt keine Heilungsflaschen mehr übrig? Mit diesem neuen Trick ist das kein Problem mehr, denn ihr könnt eure Leiste ganz schnell und einfach wieder füllen. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Kopfbedeckungen, die ihr schon relativ früh im Spiel finden könnt. Allerdings handelt es sich um einen Bug, der im PvP problematisch ist.

LP wieder auffüllen mit Helm-Trick

Darum geht es: Wollt ihr eure Lebensleiste wieder auffüllen, ohne Flaschen dafür zu nutzen, so funktioniert das ganz einfach, indem ihr zwischen zwei "Helmen" - oder vielmehr Masken - schnell hin- und herwechselt. Beide Kopfbedeckungen findet ihr in der Akademie von Raya Lucaria in Liurnia.

So bekommt ihr die Helme:

Schimmersteinkrone von Haus Olivinus: Startet an der Gnade Schulklassenraum. Geht geradeaus in den Flur, dann links in den nächsten Raum. Hinter der Leiche ist eine Geheimwand und dahinter wiederum ein Balkon. Springt links über die Balustrade und folgt dann dem Weg. Ihr müsst an einer Felswand nach oben springen und über einen Abgrund springen. Danach findet ihr das Item an einer Leiche.

Schimmersteinkrone von Haus Karolos: Startet an der Gnade Forum der Debatte. Geht nach draußen in den Hof, links am Brunnen vorbei und danach wieder links durch den Torbogen und bis zum Ende des Wegs.

Dort wird die Krone von einer kleinen Kristallkrabbe gedroppt. Vorsicht vor der Eisernen Jungfrau in der Nähe des Torbogens! Wenn ihr geschickt schleicht, wird sie nicht auf euch aufmerksam.

So funktioniert der Trick: Wenn ihr jetzt eure LP auffüllen wollt, müsst ihr nur noch das Ausrüstungs-Inventar öffnen und schnell zwischen den beiden Kronen hin- und herwechseln. Bei jedem Wechsel füllt sich der Balken.

Fader Beigeschmack: Darum kann der Trick problematisch sein

Spielt ihr für euch alleine, könnt ihr den Trick natürlich nutzen, um es euch ein bisschen leichter zu machen.

Allerdings berichten Fans davon, dass der Bug auch im PvP ausgenutzt wird, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das ist hier in einem Clip zu sehen:

Laut Item-Beschreibung sollte etwas anderes geschehen: Eigentlich ist der Effekt nicht beabsichtigt und daher können wir davon ausgehen, dass er schon bald gefixt wird, um beim kompetitiven Multiplayer für Fairness zu sorgen. Die Krone des Haus Karolos sollte eigentlich nur die Weisheit zulasten der Ausdauer erhöhen, die Krone des Haus Olivinius sogar die Weisheit - auf Kosten von LP - erhöhen.

