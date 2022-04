Elden Ring: Moment! Malenia hat gar keinen Wächter? Das könnte dahinterstecken

Es begann als Meme, doch schnell wurde Realität daraus: Eine Frage, die Elden Ring-Charakter Malenia betrifft, bereitete Fans schlaflose Nächte. Ein Redditor postete einen Cartoon, in dem eine Person zunächst müde, aber plötzlich hellwach ist, nachdem sie folgende Frage gehört hat: "Wo ist Malenias Schatten?" Gemeint ist damit aber nicht der Schatten, den ihr Charaktermodell wirft, sondern eine Person, die eine Wächterfunktion erfüllt. Das Thema traf ganz offensichtlich einen Nerv. In den Kommentaren wurde rege diskutiert.

Spoiler-Warnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zur Hintergrundgeschichte und Charakteren aus Elden Ring.

Das hat es mit den "Schatten" auf sich

Darum geht es: Um zu verstehen, was es mit der Frage auf sich hat, müssen wir zunächst einen kleinen Abstecher in die Hintergrundgeschichte zu Elden Ring machen: Im Zwischenland gibt es sogenannte Himmlische (auf Englisch: Empyreans), die von den zwei Fingern ausgewählt werden, um womöglich in den Götterstand erhoben zu werden.

Das sind die Schatten: Jede dieser Kandidatinnen, beziehungsweise jeder Kandidat, erhält einen sogenannten Schatten. Diese sind loyale Untergebene, die die Auserwählten schützen und ihnen dienen. Noch treuer sind sie allerdings der Goldenen Ordnung - und somit dem außerweltlichen Gott namens der Höhere Wille - ergeben.

Daher überwachen die Schatten auch, dass die Himmlischen im Sinne des Höheren Wille handeln. Weitere Himmlische und ihre Schatten sind Marika und Maliketh sowie Ranni und Blaidd. Auch Malenias Bruder Miquella ist ein Himmlischer, im Gegensatz zu manch anderen Halbgöttern.

Vaatividya erklärt das Konzept in seinem großen Lore-Video bei 7:27 min:

Malenias Schatten fehlt

Auf Reddit wirft dragonfist897 nun die Frage auf, wo Malenias Schatten ist, postet dazu ein Meme und schreibt:

Loreheads, helft mir zu verstehen.

Diese Bitte bleibt nicht verwehrt. Es wird angeregt diskutiert. Der Top-Kommentar kommt von JoBro_Summer-of-99 und wirft folgende Theorie auf:

Ich habe eine Idee: Falls Miquellas Haligbaum sich abseits von der Goldenen Ordnung befindet, würde es dann nicht Sinn machen, dass Malenia ihre Schatten [neben ihrem ist der ihres Bruder Miquella gemeint] getötet hat, um sie weiter vom Höheren Willen zu lösen? Abgesehen davon, wurde Malenia eigentlich zum Schatten ihres Bruders, da sie ihn als würdigeren Gott betrachtet.

Mehr zu Elden Ring:

Dass Malenia ihrem Bruder treu ergeben ist, dürfte den meisten von euch bekannt sein. Wer sich dem Kampf gegen die Bossgegnerin angenommen hat, hat in den meisten Fällen des Öfteren zu hören bekommen, dass sie "die Klinge von Miquella" ist. Im Beschreibungstext zu ihrem Flügelhelm wird sie außerdem folgendermaßen zitiert:

Mein Bruder wird sein Wort halten. Denn er besitzt die Weisheit und Anziehungskraft eines Gottes. Er ist wahrlich der Mächtigste unter den Himmlischen.

Eine weitere interessante Fan-Theorien legt nahe, dass Malenias Schatten womöglich ein Opfer der Scharlachfäule geworden ist, von der die Bossgegnerin befallen ist. In den Kommentaren wird außerdem die Beziehung anderer Himmlischer zu ihren Schatten diskutiert. Wir dürfen gespannt sein, ob künftige DLCs Licht in die Sache bringen werden.

Jetzt seid ihr gefragt: Was glaubt ihr, warum wir Malenias Schatten im Spiel nicht treffen?