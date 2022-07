Melina hilft euch in Elden Ring bei einem Boss - und das solltet ihr wirklich nicht verpassen

Melina ist die erste Person, die uns in Empfang nimmt, wenn wir in Elden Ring die Augen nach unserem ziemlich aussichtslosen Kampf gegen den Intro-Boss aufschlagen. Sie wird zu unserer Begleiterin, bringt uns zur Tafel der Gnade und wirft uns wichtige Story-Fetzen zu. Aber sie kann noch viel mehr als uns das Zwischenland zu erklären. Bei einem Bosskampf ist sie eine echt starke Unterstützung und das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.

Melina ist eine große Unterstützung

Darum geht es: Während wir uns unseren Weg durch Limgrave, Liurnia und das Altus-Plateau bahnen, ist Melina einfach nur unsere mysteriöse Begleiterin, die ab und zu mal am Grace bei uns vorbeischaut und eher still und zurückhaltend wirkt. Dass sie auch im Kampf richtig was draufhat, davon können wir uns überzeugen, wenn wir Leyndell, die Hauptstadt durchqueren. Doch einigen Spielenden ist offensichtlich entgangen, dass wir sie dort bei einem Bosskampf an unsere Seite rufen können. Redditor phantominoo schreibt:

Tut mir leid, Brüder und Schwestern, aber WAS?? Ich habe 240 Stunden im Spiel und habe gerade erst herausgefunden, dass man Melina für Morgott beschwören kann.

Melina beschwören - so geht's: Das Zeichen, mit dem ihr Melina für den Kampf herbeirufen könnt, liegt direkt vor der Nebelwand, die euch vom Endgegner trennt. Voraussetzung dafür ist theoretisch, dass ihr in Melinas Questline weit genug fortschreitet, aber das passiert eigentlich von alleine. Sobald ihr in Leyndell an einer Gnade rastet, wird sie euch mitteilen, dass sie euch jetzt alleine lässt. Ab da ist sie beschwörbar.

Warum solltet ihr Melina im Kampf nicht verpassen? Aus zwei Gründen ist es wirklich ein Erlebnis, sie zu beschwören. Erstens ist es einfach cool, die Fingerjungfer als Kämpferin zu erleben und eine ganz andere Seite von ihr zu sehen. Zweitens ist sie dazu auch noch eine super machtvolle Unterstützung. Sie nutzt Glaubens-"Magie" und wie gut Faith-Builds sein können, haben wir euch ja bereits erklärt. Melina ist nicht nur eine Ablenkung, sondern verursacht großen Schaden, hält viel aus und wirkt sogar Heilungen.

So reagiert die Community

Ein paar Spieler*innen erklären in den Kommentaren, dass es ihnen ähnlich ging. Eliseo120 gibt beispielsweise zu:

Ich habe es nie gesehen, aber ich habe es auch nicht mehrmals durchgespielt.

Vermutlich ging es gerade Elden Ring-Neulingen so, dass sie die Summons übersehen haben, weil sie nicht mit ihnen gerechnet haben. Gensolink merkt an:

Ich wünschte, Beschwörungszeichen wären ein bisschen besser sichtbar. Ich hab sie tatsächlich nicht bemerkt, weil ich dachte, sie wären gut bewertete Nachrichten.

Einige andere Spielende hatten kein Problem damit, Melinas Zeichen zu finden. Sie diskutieren außerdem, wer der beste NPC-Summon ist. Die Namen von Nepheli Loux und Millicent fallen ebenfalls. Andere Fans diskutieren zudem darüber, warum Melina so stark ist. Eine Theorie über ihre Herkunft haben wir in dieser News aufgegriffen.

Habt ihr Melina für den Kampf beschworen oder steht euch diese Stelle im Spiel vielleicht sogar noch bevor? Was haltet ihr von ihr als Summon?