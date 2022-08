Elden Ring-Mod lässt euch gegen die stärksten One Piece-Piraten antreten

Die Elden Ring-Community hat schon oft genug bewiesen, dass ihre Kreativität nicht zu unterschätzen ist: Von Mods, die das Spielerlebnis verbessern bis hin zu solchen, die euch das Leben extra schwer machen (wir sagen nur: alle Charaktere in Malenia verwandeln) ist alles dabei. Jetzt hat ein Modder ein neues Werk angeteast, dass besonders One Piece-Fans glücklich machen dürfte. In einem beeindruckenden Video gibt er einen Ausblick darauf, wie der Kampf gegen die stärksten One Piece-Piraten aussehen wird.

Elden Ring-Mod ersetzt Bosse durch die Yonkō

In einem Video hat Modder Arestame_Arkeid auf Twitter die kommende Mod vorgestellt. Die ersetzt einige der Bosse aus Elden Ring gegen die Yonkō, auch bekannt als die vier Kaiser - die stärksten Piraten in der Welt von One Piece.

Statt gegen Godrey müsst ihr hier gegen Whitebeard antreten, Radahn wurde gegen Kaido der 100 Bestien ersetzt und statt von Malenia könnt ihr euch in der Mod von Ruffys Mentor dem roten Shanks verprügeln lassen. Das ganze fügt sich erstaunlich gut ins Gameplay ein, so wurde etwa Radahns zweites Schwert durch die Sakeflasche von Kaido ersetzt. Hier könnt ihr euch die Mod direkt im Video anschauen:

Mod kommt bald: Noch ist die Mod allerdings nicht verfügbar. Wie Arestame_Arkeid auf Twitter schreibt, soll es aber nicht mehr lange dauern:

Drei Yonkō kommen bald in die Zwischenlande! Bald werden auch Whitebeard, Kaido und Shanks in Nexusmods zu finden sein. Dank an @ChusoMMontero dafür, dass du mich auf die Idee gebracht hast, die Ähnlichkeit von "einem Boss" in Bezug auf Whitebeard im Stream zu erwähnen!

Wenn es soweit ist, könnt ihr die Mod also auf der bekannten Modding-Plattform Nexusmods finden. Aber natürlich gilt hier wie für alle anderen Mods auch, dass sie nur für die PC-Version des Spiels verfügbar sein wird.

Was sagt ihr, spricht euch diese Mod für Elden Ring an oder wünscht ihr euch andere Charaktere?