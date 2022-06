Wenn Elden Ring euch zu leicht ist, macht doch einfach alle Gegner zu Malenia

Wem Elden Ring noch nicht albtraumhaft genug ist, kann mit Hilfe einer Mod das Ganze ins Unermessliche steigern. Wie ein Streamer eindrucksvoll präsentiert, besteht so nämlich die Möglichkeit, einfach jeden Gegner zu Malenia zu machen. Das heißt, ihr bekommt es selbst dann, wenn ihr einem Schaf oder Vogel begegnet, direkt mit dem härtesten Bosskampf des gesamten Spiels zu tun. Immerhin skaliert Malenia je nach Gegner, aber das Ganze ist und bleibt eine unglaublich schwierige Herausforderung.

Malenia macht Streamer in diesem Elden Ring-Run so richtig das Leben schwer

Alles ist Malenia: Elden Ring hat sich in kürzester Zeit zum beliebtesten From Software-Spiel gemausert. Das sagen nicht nur wir (aber auch, zum Beispiel im großen Ranking aller Souls-Spiele von FromSoft). Das bedeutet, dass beinharte Fans den Titel so intensiv spielen, dass sie ihn schnell auswendig kennen und nach neuen Herausforderungen suchen. Wie zum Beispiel diese Randomizer-Mod auf dem PC, mit deren Hilfe sich alles in Malenia verwandeln lässt.

So funktioniert's: Bis auf einige wenige, storyrelevante NPC-Ausnahmen begegnet ihr ausschließlich Malenia. Das heißt, dass selbst die kleinsten Skelett-Gegner und Soldaten zu Beginn schon der härteste Boss des ganzen Spiels sind. Sogar Schafe, Hunde, äh, Schildkröten oder Vögel sind einfach Malenia.

Dementsprechend müssen wir auch andauernd gegen mehrere Malenias gleichzeitig kämpfen. Aber immerhin skaliert Malenia je nach Region immer etwas mit, sie hat also nicht jedes einzelne Mal so viel Energie wie in ihrem eigentlichen Bosskampf, aber immer dasselbe Moveset.

Falls ihr schon mit nur einer normalen Malenia Probleme habt, findet ihr hier Hilfe:

Kann das gut gehen? Die Frage ist berechtigt und lässt sich nicht so einfach beantworten. Sagen wir es mal so: Wenn ihr richtig gut in Elden Ring seid und engelsgleiche Geduld besitzt, könnt ihr auch das hier schaffen. Nichts ist unmöglich! Wie absurd, schwierig und auch witzig sich das Ganze gestaltet, zeigt Streamer Bushy in diesem Video:

Malenia zählt zweifellos zu den herausforderndsten Bosskämpfen im ganzen Spiel Elden Ring. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch viele andere, ähnlich schwierige Begegnungen. Dabei kann generell ein Bleed-Build helfen, der die wohl beste Option gegen derartige Bossgegner darstellen dürfte.

Was war eure härteste Elden Ring-Herausforderung bisher?