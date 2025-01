Elden Ring Nightreign streicht beliebtes Souls-Feature, das die Community zusammenhält

Elden Ring Nightreign streicht beliebtes Community-Feature.

"Schöne Aussicht!" oder "Achtung, unsichtbare Wand" – Nachrichten wie diese, die uns andere Spieler*innen auf dem Boden hinterlassen, genießen in der Souls-Community seit Jahren Kultstatus und gehören zu Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring und Co. einfach dazu. Denn in den bockschweren Abenteuern, die wir größtenteils auf eigene Faust bestreiten müssen, erinnern sie uns daran, dass wir eben doch nicht alleine sind und andere Menschen das Gleiche erleben wie wir.

Derartige Nachrichten liefern uns wichtige Hinweise zu Geheimnissen, versteckten Wegen und mehr und manchmal trollen sie uns auch, indem sie uns leichtgläubig in Abgründe springen lassen. Aber auch das gehört zu Souls dazu. FromSoftwares Action-RPGs können fies und gemein sein, und so eben auch die Nachrichten von anderen Spieler*innen.

Keine Nachrichten in Nightreign

Aber genau darauf müssen wir im kommenden Elden Ring-Spin-Off Nightreign verzichten. Das verrät Nightreign-Director Junya Ishizaki in einem Interview gegenüber IGN Japan (übersetzt von Gamesradar):

Ihr könnt zwar noch die Geister von anderen Spieler*innen sehen, aber die Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen, wurde entfernt.

Das klingt zunächst zwar schade, ergibt hinsichtlich des Gameplay-Prinzips von Nightreign aber Sinn. Das Rogue-Like fokussiert sich mehr aufs Kämpfen und weniger auf das Erkunden der Spielwelt. Und in einem rund 40 Minuten langen Durchlauf eines Ingame-Tages werden wir neben dem Kämpfen wohl kaum noch Zeit für andere Dinge haben, da fallen lieb (oder fies) gemeinte Hinweis-Nachrichten an andere Spieler*innen eben flach.

Das fehlende Nachrichten-System ist letztendlich nur ein weiterer Reminder, dass Nightreign eben kein "Elden Ring 2" ist, sondern ein Spin-Off, das eine andere Gameplay-Formel verfolgt.

Was steckt hinter Elden Ring Nightreign?

Bei Elden Ring Nightreign handelt es sich nicht etwa um eine Fortsetzung des beliebten Open World-Abenteuers von FromSoftware, sondern vielmehr um ein Spin-Off, das auf eine andere Gameplay-Formel setzt.

In Nightreign erwartet euch nämlich ein Roguelike-Abenteuer mit einer kleinen Prise Battle Royale, das ihr entweder solo oder im Koop mit drei weiteren Mitspieler*innen antretet.

Das Spielprinzip: Dabei schlagt ihr euch durch eine alternative Version des Gebiets Limgrave, das wir bereits aus dem Hauptspiel kennen. Ihr besiegt Gegner und sammelt Beute, während sich allmählich ein tödlicher Schleier zuzieht und das Areal verkleinert. Ist der Schleier in der Mitte angekommen, tretet ihr gegen den finalen Boss des Durchgangs an.

Elden Ring Nightreign erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X/S und den PC.

