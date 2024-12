Elden Ring: Nightreign - Stimmt jetzt ab und verratet uns, ob ihr Bock auf das Koop Spin-off habt!

Wir wollen wissen, ob ihr auch auf ein ganz anderes Spielkonzept von FromSoftware Lust habt.

FromSoftware-Fans rätseln schon seit Monaten, an was das Entwicklerstudio aktuell arbeitet. Als die Enthüllung von zumindest einem der neuen Projekte bei den Game Awards erfolgte, war das aber eine echte Überraschung. Das Elden Ring Koop-Spin-off Nightreign unterscheidet sich schließlich stark von anderen Titeln des Studios.

Wir sind daher gespannt, wie die Enthüllung bei euch aktuell ankommt. Verratet uns in der Umfrage, ob ihr euch auf das Spiel freut oder bei diesem FromSoftware-Release aussetzt. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns eure Meinung in den Kommentaren noch mal detaillierter erläutert.

Was haltet ihr bisher von der Nightreign-Ankündigung?

Eine Online Koop-Erfahrung für drei Spielende mit Roguelike- und Battle Royal-Elementen – wir möchten wissen, ob ihr diese Art Spiel von FromSoftware haben wollt.

Besonders interessant ist diese Frage, weil das Konzept von Nightreign – obwohl es sich um ein Elden Ring Spin-off handelt – ziemlich stark von den Soulslikes des Studios abweicht. Zwar gehörten Multiplayer-Komponenten schon vorher dazu, aber im Fokus stand doch immer die knallharte Singleplayer-Erfahrung, beziehungsweise ignorieren viele Fans Koop- und PvP-Elemente gänzlich.

Was ist Nightreign genau?

Bei Nightreign schließt ihr euch online in Trios zusammen und werdet gemeinsam auf eine prozedural generierte Limgrave-Karte geworfen. Ihr startet am Rand und habt das Ziel, euch in die Mitte vorzukämpfen und dort einen großen Boss zu bezwingen. Zu viel Zeit dürft ihr euch dabei aber nicht lassen, weil tödlicher Regen die Map ständig verkleinert. Zudem stellen sich euch Minibosse in den Weg.

Noch genauer erfahrt ihr es im großen Übersichtsartikel von Kollege Dennis:

Jedes Mal, wenn ihr einen Obermotz in der Mitte besiegt, endet ein Tag und nach drei Tagen habt ihr gewonnen. Sterbt ihr vorher, geht das Ganze wieder von vorne los. Ihr könnt das Spiel theoretisch auch alleine zocken, werdet euch aber vermutlich sehr schwer tun, da das Balancing auf drei Spieler*innen ausgelegt ist und der Schwierigkeitsgrad schon in dem Fall knackig ausfällt.

Einen Couch Koop-Modus oder PvP-Elemente wird es dagegen gar nicht geben. Und auch zu zweit spielen, ist nicht möglich.

Diese Multiplayer-Elemente gab es in Elden Ring und anderen From-Spielen

In Elden Ring könnt ihr, ganz typisch für FromSoftware, Mitspieler*innen beschwören, damit diese euch in Arealen oder schließlich bei Bossen helfen. Sind die dann besiegt, werden die Helferlein aber wieder zurückgeschickt und beim erneuten Rufen wieder Verbrauchsitems benötigt.

Auch PvP-Gegner lassen sich auf diese Art mit Rufzeichen auf dem Boden beschwören. Zudem können Befleckte Nachrichten für andere hinterlassen und so nützliche Hilfen bieten – oder trollen und Memes streuen. Zusätzlich bekam Elden Ring einen kostenlosen Arena-DLC, bei dem Fans Kolosseen betreten und sich in unterschiedlichen Modi messen.