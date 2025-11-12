Elden Ring Nightreign: DLC-Release mit neuen Bossen und Klassen bekannt - und ich zähle schon die Tage

Der DLC bringt unter anderem neue Klassen mit.

Die gestrige State of Play richtete sich speziell an Zuschauer*innen in Japan, hatte aber auch eines meiner Jahres-Highlights im Gepäck, nämlich den Elden Ring: Nightreign-DLC. Bisher wussten wir nur, dass dieser in Q4 erscheinen und neue Inhalte mitbringen sollte. Jetzt durften wir einen ersten Blick auf The Forsaken Hollows werfen und kennen den genauen Release.

Elden Ring: Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit Release-Datum enthüllt

Wann erscheint The Forsaken Hollows? Am 4. Dezember 2025

Am 4. Dezember 2025 Preis: Was kostet die Erweiterung? Der DLC, beziehungsweise das Upgrade Pack zur Deluxe Edition, kostet euch 15 Euro.

Anders als bei den Inhalten, die bisher nach Release zugefügt wurden, wie der Tiefen der Nacht-Modus oder die neuen Everdark Sovereign-Bosse, handelt es sich dieses Mal nicht um einen Gratis-DLC für alle. Nur wer bereits die Deluxe Edition besitzt, hat das Add-on inklusive und muss nicht noch mal zahlen.

Diese neuen Inhalte gibt es im DLC

Erstmals seit Release bringt The Forsaken Hollows auch zwei neue Nightfarer nach Limveld, also zwei spielbare Charakterklassen mit. Der PlayStation-Blog liefert auch gleich ein paar Infos dazu.

Scholar : Ein Gelehrter, der durch die Zwischenlande wandert. Mit seinen beeindruckenden arkanen Fähigkeiten verschafft er sich durch Beobachtung des Schlachtfeldes unglaubliche Vorteile.

: Ein Gelehrter, der durch die Zwischenlande wandert. Mit seinen beeindruckenden arkanen Fähigkeiten verschafft er sich durch Beobachtung des Schlachtfeldes unglaubliche Vorteile. Undertaker: Eine Äbtissin, die den Auftrag erhielt, den Nachtfürsten zu töten. Mit beeindruckender Kraft und Glauben schickt sie ihre Feinde mit gnadenloser Effizienz ins Jenseits.

Zudem dürfen wir uns auch zwei neuen Bossen stellen. Einer davon wirkt im Trailer beinahe schon wie eine ganze Armee und dürfte uns einiges abverlangen.

Darüber hinaus wird es auch eine neue Shifting Earth geben, also ein neues Event, wie den Krater oder Berggipfel. Es trägt den Namen The Great Hollow. Dabei handelt es sich um eine Höhle voller Ruinen und Tempel, samt Kristallen, die ein gefährliches Miasma ausstrahlen.

Im Trailer war bereits zu sehen, dass mit dem DLC auch verstärkt Inhalte und Assets aus der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree Einzug in Nightreign erhalten. Zudem gibt es wohl auch neue Feldbosse oder Feldboss-Events. Wir dürfen also gespannt sein. Ich jedenfalls habe richtig Lust, mich den neuen Gemeinheiten zu stellen.

Wie steht es mit euch? Wird der DLC euch noch mal zurück nach Limveld holen? Habt ihr bereits fleißig Tiefen der Nacht gezockt und bis zur welcher Stufe seid ihr gekommen?