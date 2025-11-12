Elden Ring Nightreign: DLC-Release mit neuen Bossen und Klassen bekannt - und ich zähle schon die Tage

Während der State of Play Japan wurde gestern Nacht die neue Erweiterung The Forsaken Hollows angekündigt. Wir haben den Trailer und alle Infos für euch.

Samara Summer
12.11.2025 | 08:32 Uhr

Der DLC bringt unter anderem neue Klassen mit. Der DLC bringt unter anderem neue Klassen mit.

Die gestrige State of Play richtete sich speziell an Zuschauer*innen in Japan, hatte aber auch eines meiner Jahres-Highlights im Gepäck, nämlich den Elden Ring: Nightreign-DLC. Bisher wussten wir nur, dass dieser in Q4 erscheinen und neue Inhalte mitbringen sollte. Jetzt durften wir einen ersten Blick auf The Forsaken Hollows werfen und kennen den genauen Release.

Elden Ring: Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit Release-Datum enthüllt

  • Wann erscheint The Forsaken Hollows? Am 4. Dezember 2025
  • Preis: Was kostet die Erweiterung? Der DLC, beziehungsweise das Upgrade Pack zur Deluxe Edition, kostet euch 15 Euro.

Anders als bei den Inhalten, die bisher nach Release zugefügt wurden, wie der Tiefen der Nacht-Modus oder die neuen Everdark Sovereign-Bosse, handelt es sich dieses Mal nicht um einen Gratis-DLC für alle. Nur wer bereits die Deluxe Edition besitzt, hat das Add-on inklusive und muss nicht noch mal zahlen.

Mehr zu Nightreign:
Elden Ring Nightreign: Neue Bosse - Alle Everdark-Varianten mit Uhrzeit und Datum
von Samara Summer
Elden Ring Nightreign: Neue Bosse - Alle Everdark-Varianten mit Uhrzeit und Datum
Elden Ring Nightreign im Nachtest - Dank toller Neuerungen geht's stolze 10 Punkte rauf
von Dennis Müller
Elden Ring Nightreign im Nachtest - Dank toller Neuerungen gehts stolze 10 Punkte rauf

Diese neuen Inhalte gibt es im DLC

Erstmals seit Release bringt The Forsaken Hollows auch zwei neue Nightfarer nach Limveld, also zwei spielbare Charakterklassen mit. Der PlayStation-Blog liefert auch gleich ein paar Infos dazu.

  • Scholar: Ein Gelehrter, der durch die Zwischenlande wandert. Mit seinen beeindruckenden arkanen Fähigkeiten verschafft er sich durch Beobachtung des Schlachtfeldes unglaubliche Vorteile.
  • Undertaker: Eine Äbtissin, die den Auftrag erhielt, den Nachtfürsten zu töten. Mit beeindruckender Kraft und Glauben schickt sie ihre Feinde mit gnadenloser Effizienz ins Jenseits.

Zudem dürfen wir uns auch zwei neuen Bossen stellen. Einer davon wirkt im Trailer beinahe schon wie eine ganze Armee und dürfte uns einiges abverlangen.

Darüber hinaus wird es auch eine neue Shifting Earth geben, also ein neues Event, wie den Krater oder Berggipfel. Es trägt den Namen The Great Hollow. Dabei handelt es sich um eine Höhle voller Ruinen und Tempel, samt Kristallen, die ein gefährliches Miasma ausstrahlen.

Im Trailer war bereits zu sehen, dass mit dem DLC auch verstärkt Inhalte und Assets aus der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree Einzug in Nightreign erhalten. Zudem gibt es wohl auch neue Feldbosse oder Feldboss-Events. Wir dürfen also gespannt sein. Ich jedenfalls habe richtig Lust, mich den neuen Gemeinheiten zu stellen.

Wie steht es mit euch? Wird der DLC euch noch mal zurück nach Limveld holen? Habt ihr bereits fleißig Tiefen der Nacht gezockt und bis zur welcher Stufe seid ihr gekommen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign

Genre: Rollenspiel

Release: 30.05.2025 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 30 Minuten

Elden Ring Nightreign: DLC-Release mit neuen Bossen und Klassen bekannt - und ich zähle schon die Tage

vor 5 Tagen

Elden Ring Nightreign: Neue Bosse - Alle Everdark-Varianten mit Uhrzeit und Datum

vor 4 Wochen

Elden Ring Nightreign im Nachtest - Dank toller Neuerungen geht's stolze 10 Punkte rauf

12.09.2025

Neuer Elden Ring Nightreign-Modus ist jetzt da: Das erwartet euch in "Die Tiefe der Nacht"

12.09.2025

Elden Ring Nightreign-Trailer stellt den neuen "Deep of Night"-Modus vor
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Elden Ring Nightreign: DLC-Release mit neuen Bossen und Klassen bekannt - und ich zähle schon die Tage

vor 23 Minuten

Elden Ring Nightreign: DLC-Release mit neuen Bossen und Klassen bekannt - und ich zähle schon die Tage
Neues LEGO Zelda-Set (77093) mit erstem Teaser-Trailer angekündigt - dreht sich um eines der besten Spiele aller Zeiten

vor 58 Minuten

Neues LEGO Zelda-Set (77093) mit erstem Teaser-Trailer angekündigt - dreht sich um eines der besten Spiele aller Zeiten
Battlefield 6 hat offenbar ein tägliches XP-Limit und einige Spieler sind darüber mächtig sauer   1  

vor einer Stunde

Battlefield 6 hat offenbar ein tägliches XP-Limit und einige Spieler sind darüber mächtig sauer
Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film findet heute statt - Uhrzeit, erster Trailer und alles Wichtige im Live-Ticker   1     1

vor 2 Stunden

Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film findet heute statt - Uhrzeit, erster Trailer und alles Wichtige im Live-Ticker
mehr anzeigen