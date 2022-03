Diese Elden Ring-Pokémon sehen so gut aus, dass ich mir eine Mod dafür wünsche

Wer braucht schon Hisui-Formen von bekannten Pokémon? Die Zwischenland-Formen, die sind der neue heiße Sch***. Und die sehen sogar so gut aus, dass ich mir für Elden Ring direkt eine Mod wünsche, die alle NPCs, Monster und sonstigen Feinde in Pokémon verwandelt.

Der Haken an der Sache: Die Zwischenland-Formen gibt es logischerweise nicht wirklich. Sie entstammen lediglich der künstlerischen Ader von User bromojumbo, der seine Elden Ring-Werke sowie andere Fake-Pokémon auf Twitter präsentiert.

Endlich mal ein Ursaring, das mir gefällt

Es gibt zig Fan-Arts zu Pokémon, die ein Crossover mit anderen beliebten Marken aufgreifen. Seien es Marvels Avengers in Pokémon-Form oder Mixformen mit Animal Crossing. Die Elden Ring-Versionen haben es mir aber besonders angetan.

Warum? Weil sie mit neuen Pokémon-Designs zu Qurtel, Ursaring, Octillery & Co. eine Art Regionalform erschaffen, wie wir sie zuletzt in Pokémon-Legenden: Arceus gesehen haben. Dort bekamen viele Pokémon einen neuen Anstrich in Gestalt der Hisui-Form, die mich aber nicht wirklich begeistern konnte.

Mein heißgeliebtes Fukano sieht durch die Hisui-Form beispielsweise aus, als hätte es den Lockdown ebenfalls erlebt und konnte deshalb nicht zum Friseur. Die Versionen von bromojumbo aber, also quasi die "Zwischenland-Formen", greifen das Charakter-Design von Elden Ring so gut auf, dass es sich für mich schon wieder authentisch anfühlt.

Besonders hervor sticht seine Kreation zu Renna, die er aus Silembrim (8. Generation) gezaubert hat.

Aber seht selbst:

Mit Ursaring konnte ich in den Pokémon-Spielen nie etwas anfangen. Die Zwischenland-Form hat es mir aber angetan:

Ebenfalls eins meiner Highlights: Iron Fist Alexander als Pokémon.

Oder wie wäre es mit Miriel, der Papst-Schildkröte? Dafür hat sich das originale Qurtel doch förmlich angeboten.

Und hier noch ein paar sehr gelungene Exemplare, die Elden Ring-Spieler*innen sicher bekannt vorkommen dürften:

Das waren aber noch nicht alle Elden Ring-Pokémon. Weitere Kreationen findet ihr auf bromojumbos Twitter-Account.

Jetzt will ich eine Pokémon-Mod!

Natürlich lebt Elden Ring auch von seiner melancholischen Welt, die nur so voller Geheimnisse und bockschweren Gegnern steckt. So und nicht anders will ich das Souls-Game auch im ersten Durchlauf erleben.

Dennoch kam durch die Fan-Arts in mir sofort der Wunsch hoch, die NPCs und Gegner mit Hilfe einer Mod durch die gezeigten und weiteren Pokémon auszutauschen. Das verändert zwar die Stimmung des Spiels, aber für ein paar Stunden würde ich mir das trotzdem sehr gerne geben. Denn auch wenn ich zuletzt Spaß mit Pokémon-Legende: Arceus hatte, eine Open World wie die von Elden Ring, gepaart mit wirklich coolen Regionalformen und mehr Anspruch, das wäre mal was.

Vermutlich wird dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen, aber man wird ja wohl träumen dürfen. Oder nicht?

Wie geht es euch damit? Würde euch eine Pokémon-Mod für Elden Ring interessieren? Und wie gefallen euch die Fan-Arts so?