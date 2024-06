Shadow of the Erdtree: Der Elden Ring-DLC hat gewaltige Framerate-Probleme auf der PS4 und bekommt deshalb eine Abwertung von uns

Elden Ring wird auf der PS4 per se kein schlechtes Spiel, aber spielt sich deutlich unrunder als auf den Current Gen-Konsolen. Bei den schwierigen Boss-Fights im Shadow of the Erdtree-DLC bekam ich immer wieder Probleme mit den Ausweich- sowie Angriffs-Timings und so wirklich genießen konnte ich die schönen Landschaften des Schattenreichs auch nicht mehr.



Zudem reagiere ich ziemlich empfindlich auf Framedrops und Schwankungen und dahingehend konnte ich nicht lange auf der PS4 spielen. Mir wurde nach einiger Zeit ziemlich unwohl beim Spielen, solltet ihr also in demselben Maße negativ auf ruckelige Bewegungen reagieren, dann solltet ihr eher von einem Kauf absehen.