Elden Ring: Shadow of the Erdtree - interaktive Map: Alle Scadubaum- und Map-Fragmente, verehrte Geisteraschen, neuen Waffen und mehr

Auf unserer interaktiven Map findet ihr alles Wichtige auf einen Blick.

Damit ihr euch in den Schattenlanden von Shadow of the Erdtree zurechtfindet und auf einen Blick seht, wo sich wichtige Items wie die Scadubaum-Fragmente, die verehrten Geisteraschen oder auch die neuen Waffen oder Bosse befinden, haben wir für euch eine interaktive Map gebastelt.

Hier könnt ihr selbst im Menü auswählen, welche Items euch angezeigt werden und welche nicht. Insgesamt stehen euch 28 Kategorien zur Verfügung.

Link zum Gamepressure-Inhalt

Was ihr alles auf unserer interaktiven Map zu Shadow of the Erdtree findet

Im Folgenden listen wir euch der Übersicht halber nochmal auf, welche Items oder generell Fundorte von Waffen oder Bossen auf der interaktiven Map angezeigt werden.

Aufzüge

Anrufungen

Einzigartiger Loot

Geheime Orte

Geisteraschen

Handbücher

Hauptbosse

Höhlen

Kirchen

Kriegsaschen

Kristalltränen

Map-Fragmente

Miquella's Kreuze

Nebenbosse

NPCs

Orte der Gnade

Points of Interest

Quest-Items

Rüstungen

Scadubaum-Fragmente

Starke Gegner

Talismane

Türme

Uraltete Schmiedesteine

Verehrte Geisteraschen

Waffen

Wandernde Öfen

Zauber

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Weitere Tipps und Tricks in unseren Guides

Damit ihr auch abseits der interaktiven Karte dedizierte Hilfen zur Elden Ring-Erweiterung bekommt, findet ihr auf GamePro bereits viele weitere Guides. Darunter die Fundorte aller Kartenfragmente, aller Scadubaum-Fragmente oder auch generell Tipps und Tricks, die euch den Einstieg in den DLC erleichtern:

Shadow of the Erdtree ist als erste und einzige Erweiterung für Elden Ring am 21. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC erschienen. Braucht ihr weitere Hilfen zum DLC oder wollt spannende Geschichten rund um die Erweiterung hören oder euch einfach nur mit einer sehr Souls-affinen Community austauschen, seid ihr in den kommende Wochen auf GamePro genau richtig.

Hat euch die interaktive Map geholfen und habt ihr Feedback zur Karte? Falls ja, dann ab damit in die Kommentare.