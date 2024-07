'Spielen wir dasselbe Spiel?' Berühmter Gameplay-Künstler meistert Elden Ring und inszeniert Kämpfe wie kein anderer - Die Community überschüttet ihn mit Likes und Reposts für seinen Rellana-Kampf

Der Moment mit der neuen Schmelztiegel-Attacke ist besonders großartig (Bildquelle: SunhiLegend, X).

SunhiLegend ist bekannt und beliebt dafür, Kämpfe aus Videospielen so zu zeigen, als seien sie direkt aus einem Film gefallen. Gerade versetzt ein neues Video aus dem Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree Fans in Erstaunen und Begeisterung.

Der Spielercharakter dominiert das Duell nicht nur mit Ruhe und Gelassenheit – das Geschehen ist daneben auch perfekt eingefangen.

Wie aus einem Film: So habt ihr den Elden Ring DLC-Bosskampf sicher noch nie gesehen

Am besten, ihr überzeugt euch einfach selbst davon. Der Gameplay-Künstler hat das knapp zweiminütige Video auf X (ehemals Twitter) geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was passiert hier? Der Spielercharakter scheint jede Bewegung der Ritterin vorauszusehen und reagiert in Perfektion, unter anderem mit Paraden und Sprüngen über magische Wellen. Beim Wechsel in die zweite Phase gibt es außerdem eine coole Gegenüberstellung.

Besonders beeindruckend ist die neue Schmelztiegelattacke, die wir erst mit dem Shadow of the Erdtree selbst nutzen können. Dabei wachsen dem Charakter Schwingen, mit denen er sich auf Rellana zustürzt, um sie mit dem Schwert zu durchbohren.

Was die Faszination des Videos ausmacht, ist aber nicht nur der pure Skill, sondern vor allem auch die Bearbeitung des Materials. SunhiLegend setzt in seinen Videos gekonnt Zeitlupe, Zooms und andere Editing-Funktionen ein. Nur dadurch wirken die Gefechte am Ende derat cinematisch.

Klappt es bei euch nicht ganz so gut mit dem Kampf, haben wir hier einige Tipps für euch:

Mehr Hilfe für die Navigation durch den DLC findet ihr hier:

7:17 Elden Ring-DLC: So kommt ihr vom Kirchenbezirk in das Geheim-Gebiet im Norden

Community feiert das Video

Der X-Post konnte bereits knapp 125.000 Upvotes sammeln und wurde über 20.000 geteilt (zuletzt abgerufen am 20. Juli um 10:20 Uhr). Zudem feiern auch Fans auf Reddit das Video. Hier hat es eine Person ebenfalls gerepostet, mit dem Kommentar: "SunhiLegend hat es wieder getan."

"Da ist ein Gelassenheitslevel in diesen Dodges, das ich niemals in einem Bosskampf erreichen werde", kommentiert hier Fan, während sich ein weiteres Community-Mitglied fragt: "Spielen wir dasselbe Spiel?" Eine andere Person beschreibt, wie der Kampf dagegen bei ihm oder ihr aussieht und das dürfte einigen Casual-Spieler*innen vertraut vorkommen:

Panikrolle>Panikrolle>Panikrolle>Oh Scheiße, er hat vor zwei Rollen aufgehört, anzugreifen, ich schätze, ich renne zu ihm hin und schlitze ihn auf ... Kassiere einen Treffer, der mich 3/4 meines Lebensbalkens kostet>Panikrolle>Stürze Heilung runter>Kassiere Treffer beim Heilung runterstürzen>Sterbe. 95% meiner Bosskämpfe laufen so. Bei den anderen 5% werde ich von meinen Beschwörungen getragen.

Mehr Elden Ring-News:

Über SunhiLegend und Rellana

Falls ihr euch gefragt habt, was SunhiLegend treibt, wenn der Gameplay-Profi gerade nicht auf epische Weise Bosse bekämpft: bei Guerrilla, dem Studio hinter Horizon, arbeiten. Der angepinnte Post auf X verrät, dass SunhiLegend dort seit 2022 nach einer Freelance-Tätigkeit angestellt wurde.

Bei dem Boss, dem ihr im Video seht, handelt es sich um eine neue DLC-Gegnerin aus Shadow of the Erdtree. Für die meisten Spieler*innen stellt die Magieritterin den zweiten Boss dar, den sie in der Erweiterung angehen. Das ist allerdings kein Muss: Sie kann sogar komplett umgangen werden und gehört nicht zu den Pflichtgegnern.

Wie gefällt euch dieser Bosskampf und welchen anderen Kampf würdet ihr gerne mal auf diese Weise sehen?