Elden Rings DLC-Endboss lässt sich bei seiner fiesesten Attacke ganz einfach austricksen - Findiger Streamer findet raus, wie ihr den Angriff verhindern könnt

Ein Streamer zeigt, wie ihr den DLC-Endboss austricksen könnt.

Der letzte Boss der Shadow of the Erdtree-Erweiterung ist ein ganz schöner Brocken und das neue Maß dafür, wie fordernd Souls-Bosse sein können. Neben vielen schnellen Kombos bringt er auch einen ganz speziellen Angriff mit, der uns gerne mal in Panik versetzt:

Er verschwindet dabei am Himmel, um irgendwann ganz plötzlich und mit massivem Flächenattacken als Komet wieder herunterzurauschen. Aber das lässt sich super einfach verhindern, wie ein Streamer zeigt.

So verwirrt ihr den Shadow of the Erdtree-Endgegner komplett

Steigt Radahn zu seiner Kometenattacke auf, ist er für eine Weile gar nicht mehr zu sehen. Die meisten von uns werden in diesem Fall herumlaufen, Ausschau halten und versuchen, im richtigen Moment auszuweichen. Aber es geht viel besser, wie Streamer und Speedrunner Regole auf X (ehemals Twitter) zeigt.

In seinem Video erklärt er: "Anscheinend verliert er dich aus den Augen und landet einfach, wenn du bei dieser Attacke den Sprung spammst. Lol."

Link zum Twitter-Inhalt

Der angehängte Clip demonstriert die ganze Sache. In den Kommentaren äußert sich Streamerin Larxa verblüfft und fragt, ob das verlässlich sei. Darauf antwortet Regole:

Ja. Normalerweise macht er es nicht wieder und wieder. Ich habe ihn dazu gezwungen, den Angriff zu wiederholen, um zu zeigen, dass es beständig funktioniert.

Habt ihr also große Probleme mit der Attacke, dann könnt ihr den Trick ja mal ausprobieren. Dass Springen sich auch dann anbietet, wenn ihr es nicht spammt, sondern als Alternative zur Rolle nutzt, erklären wir euch in diesem Artikel:

1:02 Der neue Elden Ring-DLC-Trailer zeigt eine 'echte Papst-Schildkröte' und das müsst ihr gesehen haben

Für den Endboss gibt es bereits viele Tricks

Während die einen sich an Radahn die Zähne ausbeißen, haben sich andere bereits clevere Tricks ausgedacht, mit denen sich der Kampf wesentlich leichter meistern lässt. Einigen davon wurde allerdings mit dem letzten Patch ein Riegel vorgeschoben, wie der Strategie, bei der Parfümflaschen lächerlich hohen Schaden verursachten.

Allerdings gibt es Builds, mit denen ihr euch leichtertut, die immer noch funktionieren. So ist es beispielsweise möglich, sich hinter einem mächtigen Schild zu verstecken und den Boss dann mit einer Stoßwaffe zu Tode zu piksen.

Damit ist es nicht mehr nötig, allen Attacken präzise auszuweichen, um Schaden zu entgehen. Der Kometenangriff kann euch aber auch mit diesem Build noch gefährlich werden.

Hat die Attacke schon mal für euer Ableben gesorgt? Hättet ihr gedacht, dass dieser Trick funktioniert?