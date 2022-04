Bild entschlüsselt Elden Rings grässliche UI und ist ein Segen für mich

Elden Ring ist ein fantastisches Open World-Abenteuer, das mir in einem Punkt mit seiner Geheimniskrämerei allerdings einen Schritt zu weit geht: Es gibt keine Erklärung für die Statussymbole im Spiel. In meiner Kolumne habe ich vor einigen Wochen bereits genauer erklärt, warum mich das so nervt, und damit bin ich bei Weitem nicht die einzige.



Doch nun können alle UI-Verwirrten (inklusive mir) aufatmen: Ein Fan namens bluetheslinky hat sich die Mühe gemacht, zwei umfangreiche und übersichtliche Grafiken zu erstellen, die uns nicht nur sämtliche UI-Symbole und ihre Bedeutungen erklären, sondern auch nützliche Infos zu bestimmten Orten auf der Map liefern. Ein riesiges Danke dafür!

Elden Ring - Grafik mit allen Symbol-Erklärungen

Aber Achtung, dabei könntet ihr euch natürlich spoilern.

Klickt einfach auf das untere Reddit-Embed und die Grafiken werden euch angezeigt:

Bild eins zeigt uns dabei UI-Symbole und Icons samt Erklärung. Bild zwei hingegen liefert uns nützliche Infos zur Kartenlegende, inklusive besonderer Orte und NPCs wie Händler.

In der Elden Ring-Community werden die Grafiken mit über 20.000 Upvotes wenig überraschend äußerst positiv aufgenommen, und ich muss gerade ein wenig schmunzeln: Dank der Übersicht bekommt Reddit-User Dallenforth jetzt erst mit, dass er mit reduzierten Lebenspunkten herumgelaufen ist. Dieser Debuff wird übrigens mit einem roten viereckigen Symbol und einem Pfeil nach unten angezeigt und ist einer NPC-Interaktion zu verdanken, auf die wohl die meisten Elden Ring-Fans hereingefallen sind. Ich ebenfalls (natürlich).

Was ist eure Meinung zum User Interface und konkret zu den Statussymbolen von Elden Ring?