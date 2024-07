Elden Ring, Dark Souls und Co. spiele ich beim ersten Mal immer offline - aus einem einfachen Grund

Samara nutzt zwar auch mal den Online-Modus bei Souls-Spielen, aber nicht beim ersten Durchlauf.

Bei den Souls-Spiele von FromSoftware steht der Singleplayer-Aspekt für viele Fans im Vordergrund. Trotzdem bieten die Titel eine ganze Reihe von Online-Features vom Hinterlassen von Nachrichten bis hin zu Koop- und PvP-Optionen.

Ab und an habe ich auch durchaus meinen Spaß mit diesen Komponenten, aber beim ersten Spieldurchlauf will ich immer unbedingt für mich ganz allein in den einsamen Horror-Fantasywelten versinken.

Verratet uns gerne, wie das bei euch ist:

Darum zocke ich Souls beim ersten Mal offline

Ich gebe es zu: Wenn vor jeder Schildkröte eine Spieler-Nachricht liegt, der sie als "Dog" bezeichnet oder ich mir dank der Blutflecken anschauen kann, wie andere das Zeitliche gesegnet haben, entlockt mir das gerne mal ein Grinsen. Ich mag große Teile der Souls-Community und habe meinen Spaß mit diesem simplen Humor.

Diese Online-Features gibt es in Elden Ring und Co.: Nachrichten: Spieler*innen können mit Textbausteinen Nachrichten auf dem Boden hinterlassen, die andere Fans dann lesen und bewerten können.

Spieler*innen können mit Textbausteinen Nachrichten auf dem Boden hinterlassen, die andere Fans dann lesen und bewerten können. Blutflecken: Blutflecken zeigen an, wo andere Personen gestorben sind. Berühren wir sie, können wir die letzten Schritte des Spielercharakters dank eines Phantoms nachvollziehen.

Blutflecken zeigen an, wo andere Personen gestorben sind. Berühren wir sie, können wir die letzten Schritte des Spielercharakters dank eines Phantoms nachvollziehen. PvP: Wir können in die Welten anderer Spieler*innen einfallen oder ein Zeichen hinterlassen, um für ein Kräftemessen gerufen zu werden. Zudem können wir im Hauptspiel in Arenen und unterschiedlichen Modi gegeneinander antreten.

Wir können in die Welten anderer Spieler*innen einfallen oder ein Zeichen hinterlassen, um für ein Kräftemessen gerufen zu werden. Zudem können wir im Hauptspiel in Arenen und unterschiedlichen Modi gegeneinander antreten. Koop: Wir können anderen Personen unsere Hilfe anbieten oder uns bis zu zwei Personen in unserer Welt holen, allerdings nur solange, bis der Gebietsboss besiegt ist oder der Host stirbt.

Außerdem zocke ich auch gerne mal ein bisschen im Koop. Aber das gilt nicht für mein erstes Spielerlebnis. Die Gründe dafür sind, dass ich das Gefühl genieße, mich völlig allein durch diese finsteren Universen zu schlagen - und eben vor allem auch, dass ich mich nicht spoilern lassen will.

Für mich hängt beides direkt zusammen. In Shadow of the Erdtree habe ich teilweise richtig lange an bestimmten Stellen herumgerätselt und beispielsweise versucht, herauszufinden, was ich tun muss, um an mein gewünschtes Ziel zu gelangen. Wenn das dann endlich geklappt hat, war es ein echtes Aha-Erlebnis und wichtiger Teil meiner Spielerfahrung. Manchmal war ich wirklich verwundert, welche Lösungswege mich weiterbrachten.

Schaue ich dann aber anderen Leuten zu, die direkt online spielen, habe ich das Gefühl, ihnen entgeht vieles davon. Denn da liegen an den entscheidenden Stellen so viele Nachrichten, dass - sogar ohne sie zu lesen - sofort deutlich wird: Hier ist irgendwas zu tun!

Genauso verräterisch sind die Blutflecken. Sehen Souls-Veteran*innen eine große Ansammlung oder manchmal auch nur einen von ihnen an einem verdächtigen Ort, schauen sie ich natürlich sofort nach oben und um die Ecken, weil sie davon ausgehen, von einem Gegner überfallen zu werden.

Wenn ich auf diese Weise unvorbereitet in eine der Fallen stolpere, fluche ich natürlich, aber auch das gehört für mich zum Souls-Gefühl dazu.

3:54 Neuer Elden Ring-Trailer fasst zusammen, was bis zum Shadow of the Erdtree-DLC passiert ist

Spiele ich dann erneut, wechsle ich gerne in den Online-Modus, um über all die Dogs, äußerst "einfallsreichen" Fingerwortspiele oder auch über die falschen Fährten, die manche legen, um andere in den Abgrund zu locken, zu lachen. Auch das gehört irgendwie bei Souls für mich dazu. Aber eben erst ab dem zweiten Durchlauf!

Verratet uns gerne in den Kommentaren mehr darüber, wie ihr die ganze Sache seht und warum ihr eine bestimmte Abstimmungs-Option gewählt habt.