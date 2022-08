Elden Ring-Fan mogelt sich zum Fuße des Erdenbaums und findet 'zahmen' Boss

Der Erdenbaum überragt das Zwischenland von Elden Ring und ist aus weiter Ferne zu sehen. Aber was ist mit dem unteren Teil des Stammes, dem Bereich bei den Pfeilern, auf denen die Hauptstadt Leyndell gebaut ist? Das fragte sich ein Fan. Eigentlich ist dieses Areal nicht dazu gedacht, von uns erkundet zu werden, mit einem Trick ist es allerdings möglich, sich in die Tiefe zu mogeln, ohne zu sterben und sich umzuschauen - und dort wartet auch schon jemand auf seinen großen Moment...

So geht's nach unten und das ist zu finden

Darum geht es: Reddit-User vlad17design zeigt in einem Post, wie wir den Bereich am Fuße des Erdenbaums erkunden können, der eigentlich nicht für unsere Augen gedacht ist. Der "Tanz der Kraniche" macht es möglich, doch dorthin zu gelangen.

Was ist das und wie funktioniert es? Der Tanz der Kraniche ist die Spezialfähigkeit von Malenias Hand, ihrem Katana, das wir nach gewonnenem Kampf erwerben können. Es handelt sich um einen Wirbel-Move, der euch weit durch die Luft transportieren kann.

Dadurch ist es unter anderem möglich, an einem bestimmten Punkt in Leyndell zu schmalen weit entfernten Absätzen an den Säulen zu gelangen, die aus der Tiefe ragen. Mit etwas Geschick können wir so bis ganz nach unten vordringen.

Was gibt es dort zu sehen? Hinter einer Wand, die wohl keine Kollisionsabfrage hat, wartet bereits einer auf seinen großen Auftritt. Fast wie ein Musiker im Backstage. Nur dass er etwas regloser in seiner Pose verharrt. Dort steht Hoarah Loux, das Modell für die zweite Phase des Godfrey-Kampfs. Vlad17desing hat ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht besiegt und spekuliert, dass womöglich auch Morgott dort zu finden gewesen wäre, wenn er nicht bereits das Zeitliche gesegnet hätte.

Zu einem Kampf herausfordern kann der Reddit-User den Boss jedoch nicht. Seine KI funktioniert nicht. Vlad17design kann sich lediglich genau anschauen, wie er da steht und schwer atmet. Noch weiter unten in der Tiefe macht der Fan zudem eine weitere Kreatur aus, die im Video jedoch nur sehr schwer überhaupt zu sehen ist. Dieser Bereich ist nicht erreichbar.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf das Areal und den zahmen Hoarah Loux werfen:

Community diskutiert über die Kreaturen

In den Kommentaren diskutieren andere Fans über den "im Untergrund gelagerten" Boss. Mordum01 berichtet:

Das ist ziemlich gewöhnlich in FS [FromSoftware]-Spielen. Zum Beispiel gibt es in Dark Souls einen fünften König unter der Arena, der den ganzen Schaden im Kampf nimmt. Das ist der Grund, warum eine Cutscene seines Todes abspielt, wenn ihr sie tötet. Ein anderes Beispiel ist Gael in Dark Souls 3. Seine echte Form befindet sich in einem Turm weit weg und wenn ihr den Kampfbereich erreicht, wird das Modell in die Arena teleportiert.

Samhain602 hat dagegen eine einfachere Bemerkung:

Er ist sogar in seiner Wrestlemania-Pose

CYBERUS8438 äußert sich dagegen zu der Gestalt, die in der Tiefe zu erahnen ist und ist sich sicher, darin einen weiteren Boss zu erkennen, nämlich das Elden Beast. Auch andere User halten das für möglich.

Wusstet ihr, dass Bosse in nicht erreichbaren Arealen "abgestellt" werden?