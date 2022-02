Elden Ring-Update 1.2 behebt Probleme mit Steuerung und Framerate – das sind die Patch Notes

Wie die meisten großen Spiele heutzutage, wird auch Elden Ring einen Day-One-Patch erhalten. Diesen müsst ihr jedoch nicht zusätzlich aus dem Netz ziehen, da die Datei automatisch mit dem Spiel heruntergeladen wird. Wie Publisher Bandai Namco jetzt bekannt gegeben hat, wird es aber sehr wohl ein weiteres Update geben. Zwar benötigt ihr Patch 1.2 nicht unbedingt, um den From Software-Titel zu starten, doch die Installation wird dringend empfohlen.

Das sind die Patch-Notes für Elden Ring V1.02

Neben kleineren Anpassungen und Quality-of-Life-Verbesserungen stecken wichtige Optimierungen in dem Download. Was genau mit „verbesserte Steuerung“ gemeint ist, wissen wir natürlich nicht, aber die Änderung wird schon ihren Grund haben. Wichtig ist auch der Fix für die Framerate-Schwankungen, die in einem Open World-Spiel gerne mal auftreten. Bei dem Kampfsystem von Elden Ring, das euch schnell für unsauberes Spielen bestraft, kann das extrem ärgerlich sein.

Hier die Übersicht mit allen bekannten Neuerungen:

Verbesserte Steuerung

Hinzufügen und Anpassen von Hintergrundmusik

Textanpassungen

Anpassungen am Balancing

Korrekturen und Anpassungen für NPC-Events

Framerate-Schwankungen unter bestimmten Bedingungen gefixt

Textfehler in einigen Sprachen behoben

Fehler mit dem kabellosen Xbox-Headset behoben

