Elden Ring für Xbox Game Pass? Dieser Teaser könnte kaum eindeutiger sein

Die Aufnahme in den Xbox Game Pass wäre für viele Fans ein Grund zur Freude.

Das gefeierte Action-Rollenspiel Elden Ring war für viele Fans das GotY aus dem Jahr 2022. Durch den Titel konnte FromSoftware viele neue Fans für das Genre gewinnen. Das Team arbeitet momentan am Shadow of the Erdtree-DLC, damit Spieler*innen erneut in das Zwischenland abtauchen können.

Solltet ihr selbst das Spiel bislang noch nicht ausprobiert haben, könnte sich bald eine weitere Möglichkeit dazu ergeben. Xbox deutet nämlich an, dass Elden Ring in den Xbox Game Pass aufgenommen werden könnte.

Elden Ring im Xbox Game Pass? Vizepräsidentin stellt Rätsel

Woher kommt die Info? Xbox-Vizepräsidentin Sarah Bond hat einen Tweet geteilt, in dem sie das Emoji einer alten Person und eines Ringes nutzt. Die Emojis hat sie mit dem Xbox-Hastag versehen:

Solche Emoji-Rätsel werden häufig verwendet, um Film- oder Spieletitel darzustellen, die die Fans erraten müssen. Ein User vermutet Elden Ring hinter dem gesuchten Titel, da sich Elden vom Deutschen "Älter" ableitet und der Ring ebenfalls passen würde.

Sarah Bond löst das Rätsel auf und enthüllt, dass es sich dabei tatsächlich um Elden Ring handelt. Doch wieso sie das Rätsel gestellt hat, lässt sie offen.

In den Kommentaren vermuten viele Fans nun, dass es sich dabei um eine Ankündigung für die Aufnahme in den Xbox Game Pass handeln könnte. Da Elden Ring nämlich bereits für Xbox One und Xbox Series erschienen ist, gibt es keinen Grund, eine reguläre Veröffentlichung für Xbox-Konsolen anzukündigen.

Außerdem ist seit dem Release mehr als ein Jahr vergangen, weshalb es ein guter Zeitpunkt wäre, den Titel jetzt für den kostenpflichtigen Abo-Service nachzureichen. Xbox hat zwar im letzten Jahr bestätigt, dass Elden Ring nicht mehr zeitnah im Game Pass erscheinen wird, doch seitdem ist rund ein Jahr vergangen.

Doch bislang geben sowohl Sarah Bond als auch andere Angestellte bei Xbox keinen weiteren Hinweis darauf, ob Elden Ring in den Xbox Game Pass aufgenommen wird. Deshalb müssen wir abwarten, bis sich Microsoft irgendwann selbst offiziell dazu äußert.

Elden Ring erschien ursprünglich am 25. Februar 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, und PC. Ein Erscheinungsdatum für den DLC steht bislang noch nicht fest.

Was haltet ihr von einer Aufnahme von Elden Ring in den Xbox Game Pass? Zu spät oder genau richtig?